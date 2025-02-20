Зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін мобілізувався до лав ЗСУ

Гуморист Ігор Ласточкін повідомив, що поповнив лави Збройних Сил України. Він показав фото зброї та свого військового квитка.

Актор студії "Квартал 95", тренер та учасник "Ліги сміху" Ігор Ласточкін під час повномасштабної війни активно допомагав війську, а тепер вирішив і сам долучитися до ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До слова У мене немає жодної секунди спокою, – Ада Роговцева про війну та онука, який служить у війську

Ігор Ласточкін опублікував у мережі фото, на якому показав зброю та свій військовий квиток.

Складні часи народжують сильних людей!

– написав комік.

До свого допису Ласточкін додав хештег "один з 4%", іронізуючи над заявою президента США Трампа про те, що підтримка Володимира Зеленського нібито зменшилася до 4%.



Ігор Ласточкін мобілізувався / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна написала, що має за честь бути з Ласточкіним в одній бригаді. Відомо, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр". Вочевидь, там зараз проходить службу й Ігор Ласточкін.

Зірки, гумористи, друзі та колеги дякують Ігорю в коментарях та підтримують його.

Артем Дамницький: "А для диванних експертів знову все не так. Бережи себе";

Віктор Перунський: "Моя повага";

Олег Свищ: "Бережи себе, Ластік";

Катя Нікітіна: "Бережи себе. Ти потужний";

Що відомо про Ігоря Ласточкіна