Зірка "Парочки слідчих" розлучився з дружиною після 10 років у шлюбі
Український актор Костянтин Октябрський розкрив деталі особистого життя. Зірка серіалу "Парочка слідчих" зізнався, що на даному етапі він не одружений.
Костянтин Октябрський нещодавно розлучився з дружиною Самірою після 10 років у шлюбі. Про це він вперше розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Подружжя офіційно розірвало шлюб ще наприкінці минулого року. Ініціаторкою цього рішення була колишня дружина актора.
Напевно я десь недопрацьовував як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, розраховувала. Не було тієї поваги, любові. Думаю, причина в цьому,
– сказав Костянтин Октябрський.
За словами актора, 2025 рік був дуже складним для колишнього подружжя. В їхніх стосунках настала чергова криза, з якою парі не вдалося впоратися.
"Хочу наголосити, що навіть зараз багато чим їй завдячую, бо вона дивовижна жінка, дуже гарна мати. Коли я будував кар'єру, вона була з дітьми. Тому я дуже її поважаю і ціную за це", – підкреслив Октябрський.
Зазначимо, Костянтин Октябрський – відомий український актор. Глядачі могли бачити його в детективному серіалі "Парочка слідчих", що виходить з понеділка по четвер на каналі "1+1 Україна".
Що відомо про стосунки пари?
Костянтин та Саміра познайомилися в протестантській церкві. З часом почали зустрічатися та будувати стосунки, а згодом і родину. Цікаво, що за 10 років шлюбу пара вже розлучалася, а потім знову одружилася.
"У нас була цінність збереження родини. Щоб діти росли в родині, де є мама і тата. Оскільки ми були певною мірою позбавлені цього в дитинстві, це було для нас пріоритетом. Тому ми вирішили знову будувати стосунки", – розповідав актор.
У пари народилося двоє синів. Вони виховують 10-річного Роберта та 8-річного Матвія. Діти спілкуються українською, а також навчаються у приватній єврейській школі, тому ще вивчають іврит.