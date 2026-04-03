Від скандальних фраз до сліз і каяття: що зірка "Школи" Ліза Василенко казала про Україну
- Ліза Василенко, українська акторка та блогерка, після переїзду до Росії зазнала критики за скандальні висловлювання про Україну.
- Після початку повномасштабного вторгнення вона вибачилась перед українцями, але згодом перестала обговорювати війну та дистанціювалась від українського інфопростору.
Єлизавета Василенко – блогерка, акторка та модель родом з України. Вже багато років вона живе за кордоном. Ліза стала популярною як зірка соцмереж та головна героїня серіалу "Школа". Та потім вона переїхала до Росії й осоромилася своїми висловлюваннями про Україну.
Після початку повномасштабного вторгнення Ліза Василенко покинула Росію й "покаялась" за свої фрази. Та в Україні акторку більше не приймають. За які фрази блогерка зазнавала хейту та що вона казала раніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До слова Зустріла війну в Москві: скандальна Ліза Василенко заговорила про війну та лицемірність росіян
Чому Ліза Василенко стала зрадницею?
Ліза Василенко почала кар'єру як модель. Згодом її запросили у серіал "Школа", що подарував акторці чималу аудиторію. Також у неї активно розвивався блог у соцмережах. Та в один момент Василенко вирішила переїхати до Росії. Вона це пояснювала тим, що хотіла більшого.
У березні 2021 року Єлизавета дала інтерв'ю російському ютуб-шоу, де й пролунала фраза, яку блогерці згадують досі. Вона згадувала про період у житті, коли була моделлю та їздила в країни Азії, які здавались їй більш розвинутими.
Коли зі мною стається якась х*рня, я завжди думаю: все одно краще здохнути тут, ніж в Україні,
– заявила Ліза Василенко.
Окрім того, акторка сказала, що її захейтили через те, що вона переїхала до Росії.
"У плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість – судити людину за національністю, по тому, куди він поїхав або не виїхав... Ну поїхала б я до Америки, мене б тоді не хейтили. Лише через те, що Росія та Україна срут*ся, чомусь приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально", – говорила Василенко.
Як Василенко "перевзулась" після 24 лютого 2022?
Повномасштабне вторгнення Ліза Василенко зустріла в Москві. Про війну вона дізналась від батьків. Акторка моніторила соцмережі, робила чимало публікацій в інстаграмі, ходила на мітинги "Нет войне". Згодом вона покинула Росію та виїхала за кордон.
У червні 2022 Ліза Василенко дала інтерв'ю Раміні, де зі сльозами на очах попросила вибачення в українців за свої слова в скандальному інтерв'ю.
Я несу відповідальність за те, що я сказала. Мені справді дуже шкода. Війна дала про себе знати: у мене зародився патріотизм, з'явилось розуміння, що таке моя країна, і що її треба захищати. Мої пріоритети змінилися,
– сказала акторка.
Ліза Василенко ділилась, що допомагає Україні, донатить на збори, надсилає гроші знайомим волонтерам і батькам у Дніпрі. Та все це вона вирішила робити не так публічно, як раніше.
"Я відчуваю себе українкою. Я захоплююсь нашими людьми, їхньою силою. Я дуже пишаюсь нашим народом. Тепер у мене розплющені очі", – говорила Єлизавета.
Водночас блогерка додала, що не буде постійно виправдовуватися за свої попередні проступки, бо має "повагу до себе".
Яка позиція в Лізи Василенко зараз?
Пройшло небагато часу після гучного інтерв'ю, як Ліза Василенко повернулась до звичного життя. Вона більше не згадувала про війну в Україні, не розповідала про російські злочини.
Блогерка продовжувала знімати відео під російські треки та розважатися з "хорошими росіянами". Певний час вона була в стосунках з репером Моргенштерном.
У новому інтерв'ю для Василя Тимошенка Ліза Василенко зізналась, що шкодує про те, що свого часу поїхала до Росії. Але завдяки цьому вона здобула певний досвід. До слова, у відео вона спілкується російською.
Я зараз хочу робити тільки те, що я хочу. Тому я сьогодні говорю російською, бо це мій комфорт. Я можу українською, але це буде ще довге. Українська мова дуже гарна, але в моїй сім'ї ніхто ніколи нею не говорили. Я вибираю себе сьогодні,
– заявила блогерка.
Більше про Україну вона розповіла небагато. Василенко каже, що ніколи не планувала тут залишатися, бо прагнула більшого.
"Я за Дніпром дуже сумую, я б дуже хотіла приїхати. Але Дніпро та будь-які інші частини України – це не те, що є в моїй пам'яті. Це зараз небезпечна і сумна історія", – поділилась акторка.
Єлизавета додала, що ніколи не спілкується на тему політики, бо "не розбирається" в цьому. Вона не хоче розповідати про свою допомогу, бо на початку вторгнення не отримала підтримки від українців.
Так від публічних вибачень і заяв про патріотизм Ліза Василенко перейшла до мовчання про війну та дистанціювання від українського інфопростору.