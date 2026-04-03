Show24 Ексклюзиви про зірок Від скандальних фраз до сліз і каяття: що зірка "Школи" Ліза Василенко казала про Україну
3 квітня, 22:45
Марія Касій
Основні тези
  • Ліза Василенко, українська акторка та блогерка, після переїзду до Росії зазнала критики за скандальні висловлювання про Україну.
  • Після початку повномасштабного вторгнення вона вибачилась перед українцями, але згодом перестала обговорювати війну та дистанціювалась від українського інфопростору.

Єлизавета Василенко – блогерка, акторка та модель родом з України. Вже багато років вона живе за кордоном. Ліза стала популярною як зірка соцмереж та головна героїня серіалу "Школа". Та потім вона переїхала до Росії й осоромилася своїми висловлюваннями про Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Ліза Василенко покинула Росію й "покаялась" за свої фрази. Та в Україні акторку більше не приймають. За які фрази блогерка зазнавала хейту та що вона казала раніше – читайте в матеріалі 24 Каналу

Ліза Василенко почала кар'єру як модель. Згодом її запросили у серіал "Школа", що подарував акторці чималу аудиторію. Також у неї активно розвивався блог у соцмережах. Та в один момент Василенко вирішила переїхати до Росії. Вона це пояснювала тим, що хотіла більшого. 

У березні 2021 року Єлизавета дала інтерв'ю російському ютуб-шоу, де й пролунала фраза, яку блогерці згадують досі. Вона згадувала про період у житті, коли була моделлю та їздила в країни Азії, які здавались їй більш розвинутими.

Коли зі мною стається якась х*рня, я завжди думаю: все одно краще здохнути тут, ніж в Україні, 
– заявила Ліза Василенко. 

Окрім того, акторка сказала, що її захейтили через те, що вона переїхала до Росії. 

"У плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість – судити людину за національністю, по тому, куди він поїхав або не виїхав... Ну поїхала б я до Америки, мене б тоді не хейтили. Лише через те, що Росія та Україна срут*ся, чомусь приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально", – говорила Василенко. 

Повномасштабне вторгнення Ліза Василенко зустріла в Москві. Про війну вона дізналась від батьків. Акторка моніторила соцмережі, робила чимало публікацій в інстаграмі, ходила на мітинги "Нет войне". Згодом вона покинула Росію та виїхала за кордон. 

У червні 2022 Ліза Василенко дала інтерв'ю Раміні, де зі сльозами на очах попросила вибачення в українців за свої слова в скандальному інтерв'ю.

Я несу відповідальність за те, що я сказала. Мені справді дуже шкода. Війна дала про себе знати: у мене зародився патріотизм, з'явилось розуміння, що таке моя країна, і що її треба захищати. Мої пріоритети змінилися, 
– сказала акторка. 

Ліза Василенко ділилась, що допомагає Україні, донатить на збори, надсилає гроші знайомим волонтерам і батькам у Дніпрі. Та все це вона вирішила робити не так публічно, як раніше. 

"Я відчуваю себе українкою. Я захоплююсь нашими людьми, їхньою силою. Я дуже пишаюсь нашим народом. Тепер у мене розплющені очі", – говорила Єлизавета. 

Водночас блогерка додала, що не буде постійно виправдовуватися за свої попередні проступки, бо має "повагу до себе". 

Пройшло небагато часу після гучного інтерв'ю, як Ліза Василенко повернулась до звичного життя. Вона більше не згадувала про війну в Україні, не розповідала про російські злочини. 

Блогерка продовжувала знімати відео під російські треки та розважатися з "хорошими росіянами". Певний час вона була в стосунках з репером Моргенштерном. 

У новому інтерв'ю для Василя Тимошенка Ліза Василенко зізналась, що шкодує про те, що свого часу поїхала до Росії. Але завдяки цьому вона здобула певний досвід. До слова, у відео вона спілкується російською. 

Я зараз хочу робити тільки те, що я хочу. Тому я сьогодні говорю російською, бо це мій комфорт. Я можу українською, але це буде ще довге. Українська мова дуже гарна, але в моїй сім'ї ніхто ніколи нею не говорили. Я вибираю себе сьогодні, 
– заявила блогерка. 

Більше про Україну вона розповіла небагато. Василенко каже, що ніколи не планувала тут залишатися, бо прагнула більшого. 

"Я за Дніпром дуже сумую, я б дуже хотіла приїхати. Але Дніпро та будь-які інші частини України – це не те, що є в моїй пам'яті. Це зараз небезпечна і сумна історія", – поділилась акторка. 

Єлизавета додала, що ніколи не спілкується на тему політики, бо "не розбирається" в цьому. Вона не хоче розповідати про свою допомогу, бо на початку вторгнення не отримала підтримки від українців.

Так від публічних вибачень і заяв про патріотизм Ліза Василенко перейшла до мовчання про війну та дистанціювання від українського інфопростору.