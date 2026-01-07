Фаворити Євробачення-2024 осоромилися через цинічну заяву про Росію

Учасники Євробачення-2024 з Ірландії Bambie Thug спровокували скандал через звернення до росіян. Артисти заявили, що не проти виступити в країні-агресорці, коли буде така можливість.

Bambie Thug були фаворитами Євробачення-2024 – їх високо оцінили як журі, так і глядачі конкурсу. Однак одна з останніх заяв виконавців на ефірі в тіктоці розчарувала українських фанів. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм "Єврофани".

До слова Онучка Софії Ротару розважилась у Куршевелі з донькою російського бізнесмена

Bambie Thug звернулися до росіян та заявили, що виступлять для них, коли буде така можливість.

Я не ігнорую росіян! Якщо буде можливість там виступити – я буду там і ще багато де,

– сказали артисти.

Bambie Thug про виступ у Росії: відео

Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції Show 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Після хвилі критики у соціальних мережах Bambie Thug опублікували нову заяву. Вони заявили, що їхні слова вирвали з контексту та перекрутили.

"Всі ті, хто сприймає поза контекстом будь-що, що я говорю – спустіться на землю. Припиніть перекручувати мої слова та атакувати мене. Я підтримую єдність, а постійний фокус на критиці мене – це нав'язливо та соромно", - прокоментували музиканти.



Bambie Thug про скандал / Фото з інстаграму Bambie Thug

Зауважимо, Україна зараз готується до Національного відбору на Євробачення. Фінал пісенного конкурсу відбудеться 7 лютого, про це повідомило Суспільне.

Що відомо про Bambie Thug та яка їхня позиція