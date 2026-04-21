Дали другий шанс стосункам: зіркові парі, які знову сходились після розриву

Взагалі ця тема більше актуальна для світових знаменитостей, ніж для українських. Однак у нашому шоубізнесі все ж є приклад розвитку таких стосунків.

Кожен із відомих людей мав свої причини, щоб порвати з обранцем, а потім знову повернути його чи її у своє життя. 24 Канал розповість декілька таких історій.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова

Пара познайомилась наприкінці 90-х років. Юрій побачив Ольгу на "Таврійських іграх" й закохався. Згодом співачка народила доньку Поліну, однак пара одружилась за декілька років після народження дівчинки. У 2009 році подружжя поставило хрест на своєму шлюбі.

Через два роки колишнє подружжя вирішило дати другий шанс коханню. Від так, у 2014 році на світ з'явилась ще одна донька. А у 2016 році весілля відбулось вдруге.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / Фото з мережі

В інтерв'ю Славі Дьоміну у 2025 році, зірка розповіла, що насправді стало причиною їхнього першого розлучення. З'ясувалось, що Нікітін зрадив Горбачовій зі своєю співробітницею.

Це був дуже сильний фізичний біль, тому що Юра стояв у мене на такому п'єдесталі. Я його ідеалізувала. Тому я не була готова навіть до такої вірогідності. Зрада – це помилка, але виходити з неї можна по-різному. Юра виявився слабким у цьому плані,

– пояснила Ольга.

У тому ж таки інтерв'ю Горбачова повідомила, що вони розлучаються. Ініціаторкою стала саме вона.

Адам Левін і Беаті Прінслу

Фронтмен гурту Maroon 5 і модель Victoria's Secret познайомились ще у 2012 році. Роман довго не протривав, бо Адам закрутив роман із колегою Беаті. Однак через декілька місяців чоловік пошкодував за свій вчинок, відновив стосунки з Прінслу і зробив їй пропозицію.

Адам Левін і Беаті Прінслу / Фото Getty images

Сьогодні подружжя виховує трьох дітей. У ЗМІ неодноразово випливали звинувачення щодо Адама, на тему, що той зраджує дружині. Джерело, близьке до Прінслу, повідомило, що пара, залишається разом заради дітей.

Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон

Пара познайомилась під час навчання в Сент-Ендрюському університеті (Шотландія). Спершу між ними були дружні стосунки й лише через рік їх огорнули романтичні взаємини.

У 2004 році Кейт і Вільям вперше розійшлись. Принц казав, що це сталось через те, що вони були молоді, запальні та з різними характерами. У 2007 році пара ненадовго розійшлась, однак влітку відновила стосунки. Тоді Вільям засумнівався у цьому союзі, однак у 2011 році все ж відбулось довгоочікуване королівське весілля.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty images

За час подружнього життя у герцогів народилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

У 2007 році пара зав'язала стосунки. У 2011 році вони розійшлись. Однак розрив пішов їм на користь, адже у тому ж самому році вони відновили відносини, а у грудні заручились.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото Getty images

Подружжя виховує двох дітей. Однак цього року видання Radar Online писало, що шлюб тріщить по швах. Кожен із пари живе окремим життям.

Pink і Кері Харт

Пара закохалась одне в одного ще на початку 2000-х років. Через два роки вони розійшлись, однак це довго не протривало. У 2005 році співачка освідчилась коханому, через рік одружились, а ще через два оголосили про розлучення.

Але 2009 рік став для них часом примирення. Сьогодні подружжя виховує двох дітей.

Pink і Кері Харт / Фото Getty images

На початку цього року пару у мережі вже встигли знову розлучити. Але пізніше сама співачка вийшла на зв'язок зі своїми прихильниками і закликала довіряти лише першоджерелу.