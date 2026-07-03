Злата Огнєвіч зізналася, скільки тисяч доларів щомісяця витрачає на життя в Києві
Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про свої щомісячні витрати у столиці. За словами артистки, комфортне життя в Києві, включно з доглядом за собою та базовими потребами, обходиться їй у кілька тисяч доларів.
В ефірі проєкту "Ранок у великому місті" виконавиця зізналася, що її загальний місячний бюджет становить близько п'яти тисяч доларів. У цю суму входять витрати на пальне для автомобіля, продуктовий кошик, заняття зі спорту, а також послуги косметолога.
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Зокрема, на різноманітні процедури для підтримки краси артистка витрачає приблизно п'яту частину від цієї суми – тисячу доларів на місяць.
Якщо прорахувати повністю життя в столиці – це і косметолог, і заправити автівку, і тренування, і їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів. На красу може бути тисяча доларів,
– розповіла співачка.
Злата Огнєвіч / фото з інстаграму
Крім того, Злата Огнєвіч пояснила свою попередню тезу про те, що для гарного зовнішнього вигляду завжди потрібні фінанси. Вона погодилася, що збереження молодості насамперед залежить від правильних звичок і самоконтролю. Проте, за словами знаменитості, регулярний медичний контроль, якісні вітаміни та професійний догляд вимагають чималих грошових вкладень.
Потрібна дисципліна, муштра і системність у цьому. Але для того, щоб банально доглядати за своїм здоров’ям, вживати вітаміни, піти до лікаря — на це все потрібні кошти,
– підкреслила виконавиця.
Нагадаємо цікавий факт про Злату Огнєвіч: красуню двічі кликали заміж, однак стосунки не склалися.