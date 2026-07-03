В эфире проекта "Утро в большом городе" певица призналась, что ее общий месячный бюджет составляет около пяти тысяч долларов. В эту сумму входят расходы на топливо для автомобиля, продуктовую корзину, занятия спортом, а также услуги косметолога.

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В частности, на различные процедуры для поддержания красоты артистка тратит примерно пятую часть от этой суммы – тысячу долларов в месяц.

Если просчитать всю жизнь в столице – это и косметолог, и заправка машины, и тренировки, и еда, и еще многое другое, то это где-то пять тысяч долларов. На красоту может уйти тысяча долларов,

– рассказала певица.

Злата Огневич / фото из инстаграма

Кроме того, Злата Огневич пояснила свой предыдущий тезис о том, что для хорошего внешнего вида всегда нужны деньги. Она согласилась, что сохранение молодости в первую очередь зависит от правильных привычек и самоконтроля. Однако, по словам знаменитости, регулярный медицинский контроль, качественные витамины и профессиональный уход требуют немалых денежных вложений.

Нужны дисциплина, муштра и системность в этом. Но для того, чтобы просто заботиться о своем здоровье, принимать витамины, пойти к врачу – на все это нужны средства,

– подчеркнула певица.

Напомним интересный факт о Злате Огневич: красавицу дважды просили выйти замуж, однако отношения не сложились.