В ефірі проєкту "Ранок у великому місті" виконавиця зізналася, що її загальний місячний бюджет становить близько п'яти тисяч доларів. У цю суму входять витрати на пальне для автомобіля, продуктовий кошик, заняття зі спорту, а також послуги косметолога.

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Зокрема, на різноманітні процедури для підтримки краси артистка витрачає приблизно п'яту частину від цієї суми – тисячу доларів на місяць.

Якщо прорахувати повністю життя в столиці – це і косметолог, і заправити автівку, і тренування, і їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів. На красу може бути тисяча доларів,

– розповіла співачка.

Злата Огнєвіч / фото з інстаграму

Крім того, Злата Огнєвіч пояснила свою попередню тезу про те, що для гарного зовнішнього вигляду завжди потрібні фінанси. Вона погодилася, що збереження молодості насамперед залежить від правильних звичок і самоконтролю. Проте, за словами знаменитості, регулярний медичний контроль, якісні вітаміни та професійний догляд вимагають чималих грошових вкладень.

Потрібна дисципліна, муштра і системність у цьому. Але для того, щоб банально доглядати за своїм здоров’ям, вживати вітаміни, піти до лікаря — на це все потрібні кошти,

– підкреслила виконавиця.

Нагадаємо цікавий факт про Злату Огнєвіч: красуню двічі кликали заміж, однак стосунки не склалися.