Пісня, під яку хочеться танцювати: чому всі в тіктоці знімають відео під "Зустрів троянду"

У тіктоці став вірусним трек "Зустрів троянду". Пісня вийшла ще у 2023 році, однак цьогоріч отримала друге дихання та стрімко набрала популярність серед слухачів.

Трек виконує артист Олексій Буднік, автор слів – В'ячеслав Кукоба, а музика має народні мотиви. Детальніше про новий тренд у тіктоці – далі в матеріалі 24 Каналу.

"Зустрів троянду" звучить легко, весело та ритмічно. Під цей трек хочеться танцювати. Саме ця невимушеність і динамічність пісні швидко підкорили аудиторію.

Під пісню "Зустрів троянду" знімають ліпсінги вдома, в школі й співають її просто на вулиці.

Зустрів троянду, вона цвіла. В моєму серці, вона жила. Зірвати квітку я так хотів. Та не побачив її шипів,

– звучить в композиції.

До речі, користувачі зазначають, що тепер хочуть, аби ця пісня звучала на їхньому весіллі.



Всього в тіктоці під звук "Зустрів троянду" зняли вже понад 14,5 тисяч роликів.





Що відомо про Олексія Будніка, який співає тік-ток хіт "Зірвав троянду"?