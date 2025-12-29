Схуд на 104 кілограми: хто став переможцем 10 сезону "Зважених та щасливих"

Учора, 28 грудня, відбувся фінал 10 сезону проєкту "Зважені та щасливі". Переможцем став В'ячеслав Грабовий з Одеси.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Зважених та щасливих". В'ячеслав показав найкращий результат серед фіналістів.

Як зазначається на сайті СТБ, на початку сезону В'ячеслав Грабовий важив 195 кілограмів. Під час участі у проєкті чоловік скинув 104 кілограми. На фінальному зважуванні його вага становила 91 кілограм, а відсотковий показник втрати ваги – 53,33%. Переможець "Зважених та щасливих" отримав головний приз – 300 тисяч гривень.

В'ячеслав Грабовий став переможцем "Зважених та щасливих" / Фото з сайту СТБ

В'ячеслав Грабовий скинув 104 кілограми / Фото з сайту СТБ

Вага другого фіналіста, Вадима Бойка, на початку проєкту складала 147 кілограмів. Чоловік схуд на 65 кілограмів. У фіналі сезону він важив 82 кілограми, а відсотковий показник втрати ваги був 44,22%.

Фіналіст "Зважених та щасливих" Вадим Бойко / Фото з сайту СТБ

Третьою фіналісткою стала Маґдалина Димид. Коли вона прийшла на "Зважені та щасливі", то важила 144 кілограми. Дівчині вдалося скинути 65 кілограмів, на фінальному зважуванні її вага була 79 кілограмів. Відсотковий показник втрати ваги становив 45,14%.

Фіналістка "Зважених та щасливих" Маґдалина Димид / Фото з сайту СТБ

Що відомо про переможця 10 сезону "Зважених та щасливих"?