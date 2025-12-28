Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "МастерШеф". За перемогу також змагалися Галина Оруджева та Дарія Фатєєва.

Вітаємо Олександра з перемогою у 16 сезоні "МастерШеф". Це був неймовірний шлях, який хоч і закінчився, але з цього моменту розпочинається нова велика історія! Бажаємо натхнення, успіху та ще більше професійних перемог!,

– йдеться у дописі.

Олександр Зубко – переможець "МастерШеф" / Фото з інстаграму проєкту

У фіналі проєкту Олександр, Галина і Дарія відвідали київські ресторани: BAO Ектора Хіменеса-Браво, Beef, де працює Ольга Мартиновська і CHEF’s TABLE, який належить Володимиру Ярославському, йдеться на сайті СТБ.

Судді провели для фіналістів майстер-клас з приготування різних страв. Після цього відбулось жеребкування, за результатами якого кожен із них отримав процес, який потрібно було зробити на кухні проєкту.

Галина Оруджева – смаження стейка від Ольги Мартиновської

– смаження стейка від Ольги Мартиновської Олександр Зубко – приготування картопляного пюре від Володимира Ярославського

– приготування картопляного пюре від Володимира Ярославського Дарія Фатєєва – монгольський біф у пательні wok від Ектора Хіменеса-Браво.

Фіналісти мали виконати завдання за 1,5 години. Судді продегустували приготовані страви й ухвалили рішення. Так, за крок до суперфіналу проєкт покинула Галина Оруджева.

Олександр, Дарія та Галина / Фото з сайту СТБ

У суперфіналі Олександр та Галина мали придумати концепцію власного ресторану. Саме у цих закладах вони готували три страви – закуску, основну та десерт, і приймали суддів. На вирішальному етапі проєкту суперфіналістів підтримували їхні рідні, близькі, а також учасники 16 сезону.

Олександр Зубко переміг у 16 сезоні "МастерШефу" / Фото з сайту СТБ

Що відомо про проєкт "МастерШеф"?