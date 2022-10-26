Німеччина розриває економічні зв'язки з Росією: якими будуть наслідки візиту Штайнмаєра

Україну 25 жовтня відвідав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Це свідчить про позитивні зміни у відносинах з Німеччиною.

Про це для 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що в України з Німеччиною давно існують спільні позиції щодо Росії.

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"Німеччина з самого початку активної фази вторгнення засуджувала агресію і на дипломатичному рівні зробила цілу низку заяв, які свідчать на користь розриву економічних зв'язків з Росією", – сказав політолог.

Німеччина незворотно відмовляється від Росії

За словами Вігірінського, про віддалення від Росії свідчить заява Шольца про неприпустимість енергетичного шантажу, визнання помилкою будівництво "Північного потоку-2", втрата Росією статусу надійного постачальника. Політолог акцентує на економічній співпраці.

Вважали, що Німеччина економічно зав'язана на дешеву сировину з Росії, тому політика великих промислових груп тяжіє до Кремля. Однак говоримо про те, що Німеччина на рівні офіційної мови вважає, що розрив з Росією на рівні економічних зв'язків вже відбувається. Він незворотній, – зазначив політолог.

Він додав, що це позитивний сигнал для України, але вчорашня зустріч Штайнмаєра не розв'язує проблеми, пов'язані з виробництвом необхідної кількості озброєння. Питання про постачання важкої бронетехніки не підіймали.

"Це не було наріжним каменем зустрічі зі Штайнмаєром. Зокрема, постачання танків Leopard, які для нас необхідні, але ми безпосередньо на зустрічі про це не говорили. Пріоритетно – це системи ППО й фінансова підтримка", – розповів Вігірінський.

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Європа готується до інтеграції України

На думку політолога, Німеччина переймає на себе роль лідера у Євросоюзі в частинні протистояння Росію. Крім візиту Штайнмаєра, вже відбулися зустрічі на рівні прем'єр-міністра України й канцлера. Вігірінський зазначив, що Європейська комісія озвучила намір фінансувати дефіцит українського бюджету у розмірі 1,5 мільярда євро щомісячно.

"Тут ініціатива належить європейським лідерам. Можна говорити про це з певною долею обережності, що Європа готується до інтеграції України в ЄС. Принаймні в частині, яка стосується певної економічної співпраці. Думаю, що по Україні вже ухвалили стратегічне рішення", – сказав політолог.

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Візит Штайнмаєра в Україну: коротко