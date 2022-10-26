Германия разрывает экономические связи с Россией: какими будут последствия визита Штайнмайера

Украину 25 октября посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это свидетельствует о позитивных изменениях в отношениях с Германией.

Об этом для 24 канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что у Украины с Германией давно существуют общие позиции в отношении России.

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"Германия с самого начала активной фазы вторжения осуждала агрессию и на дипломатическом уровне сделала целый ряд заявлений, свидетельствующих в пользу разрыва экономических связей с Россией", – сказал политолог.

Германия необратимо отказывается от России

По словам Вигиринского, об отдалении от России свидетельствует заявление Шольца о недопустимости энергетического шантажа, признании ошибкой строительство "Северного потока-2", потеря Россией статуса надежного поставщика. Политолог акцентирует внимание на экономическом сотрудничестве.

Считалось, что Германия экономически завязана на дешевое сырье из России, поэтому политика крупных промышленных групп тяготеет к Кремлю. Однако говорим о том, что Германия на уровне официального языка считает, что разрыв с Россией на уровне экономических связей уже происходит. Он необратим, – отметил политолог.

Он добавил, что это положительный сигнал для Украины, но вчерашняя встреча Штайнмайера не решает проблемы, связанные с производством необходимого количества вооружения. Вопрос о поставках тяжелой бронетехники не поднимался.

"Это не было краеугольным камнем встречи со Штайнмайером. В частности, поставки танков Leopard, которые для нас необходимы, но мы непосредственно на встречи об этом не говорили. Приоритетно – это системы ПВО и финансовая поддержка", – рассказал Вигиринский.

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Европа готовится к интеграции Украины

По мнению политолога, Германия принимает на себя роль лидера в Евросоюзе в части противостояния Россию. Помимо визита Штайнмайера уже состоялись встречи на уровне премьер-министра Украины и канцлера. Вигиринский отметил, что Европейская комиссия озвучила намерение финансировать дефицит украинского бюджета в размере 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

"Здесь инициатива принадлежит европейским лидерам. Можно говорить об этом с определенной долей осторожности, что Европа готовится к интеграции Украины в ЕС. По крайней мере, в части, которая касается определенного экономического сотрудничества. Думаю, что по Украине уже приняли стратегическое решение", – сказал политолог.

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Визит Штайнмайера в Украину: коротко