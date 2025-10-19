У деяких випадках після сплати штрафу військовозобов'язані мають статус "У розшуку" в застосунку Резерв+. Іноді він може бути законним, якщо людина мала багато порушень або не оновила дані в ТЦК.

Ситуацію пояснила юристка адвокатського об'єднання "Актум" Наталія Гнатик у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Чому залишається "У розшуку" після сплати штрафу?

Військовозобов'язані помітили, що після сплати штрафу від ТЦК відмітка про розшук у застосунку Резерв+ не зникає. Наталія Гнатик розповіла, що такий статус може бути законними, якщо, наприклад, чоловік "не був в ТЦК 15 – 20 років і вчинив багато різних порушень військового обліку".

Юристка пояснила, що оплата штрафу не гарантує повного зняття з розшуку, проте дозволяє тимчасово розв'язати питання.

Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже – знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки та вирішувати далі все це в законному полі,

– розповіла Гнатик.

У разі неправомірних штрафів або дій ТЦК фахівчиня радить звертатися до суду. Проте попереджає, що процедури можуть затягнутися на місяці, особливо у великих містах. Також за цей час можуть надходити нові повістки.

Юристка повідомила, що можна особисто відвідати ТЦК для врегулювання ситуації, але за відсутності законних підстав для відстрочки там можлива мобілізація.

