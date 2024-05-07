Штрафи для ухилянтів: юрист пояснила, наскільки зростуть з травня та чи обмежаться лише ними

В Україні невдовзі набуде чинності оновлений закон про мобілізацію. Ним передбачено вищі штрафи за ухилення від військової служби.

Детально про суми штрафу та відповідальність за ухилення від моблізації розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко для "РБК-Україна".

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Як зміняться суми штрафів

. Зараз штрафи за ухилення від мобілізаційних вимог, а саме за ігнорування вимоги піти в ТЦК і оновити свої дані становить від 1700 до 5200 гривень.

18 травня вступить в силу оновнелий закон про мобілізацію, який передбачає, що суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І для посадових/юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень.

Тож, у разі якщо чоловік проігнорував повістку, його спершу можуть оштрафувати, а наступним документом після повістки є надсилання "вимоги".

Що таке "вимога"

Якщо чоловік призивного віку не з'явився за повісткою, ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адмінзатримання. Та у випадку, якщо з якихось причин цього не зробили упродовж 5 днів, чоловіку надсилають ще один документ – "вимогу".

"Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату", – наголосила адвокатка Катерина Аніщенко.

В іншому випадку, в ТЦК будуть змушені звернутися до суду з заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину як на ухилянта.

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Що ще треба знати

Крім того, за словами адвокатки, ті військовозобов'язані, які не з'являлися до ТЦК під час дії воєнного стану раніше, зараз так чи інакше все ж мають сплатити штраф – при першому поході до військкомату.

"Навіть якщо ви туди звертаєтеся, щоб отримати відстрочку. Різниця в тому, що після 18 травня суму доведеться сплатити вже вищу", – додає Катерина Аніщенко.

Тобто, після того як чоловік оновить військово-облікові дані, він отримає постанову про накладення на нього адміністративного стягнення.

Мобілізація в Україні: актуально

Учора, 6 травня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Закон про мобілізацію опубліковано, він набуде чинності 18 травня.

Довідка. За данити Опендатаботу, за перші місяці 2024-го за ухилення від мобілізації завели 120 справ. Торік завели 1257 справ щодо "ухилянтів". З них 1197 отримали умовне покарання.