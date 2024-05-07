Штрафы для уклонистов: юрист объяснила, насколько вырастут с мая и ограничатся ли только ими

В Украине вскоре вступит в силу обновленный закон о мобилизации. Им предусмотрены более высокие штрафы за уклонение от военной службы.

Подробно о суммах штрафа и ответственности за уклонение от мобилизации рассказала адвокат юридической компании “Riyako&Partners” Екатерина Анищенко для "РБК-Украина".

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Как изменятся суммы штрафов

. Сейчас штрафы за уклонение от мобилизационных требований, а именно за игнорирование требования пойти в ТЦК и обновить свои данные составляет от 1700 до 5200 гривен.

18 мая вступит в силу обновнелый закон о мобилизации, который предусматривает, что суммы будут составлять ужее от 17 до 25 тысяч гривен за первое правонарушение. И для должностных/юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.

Поэтому, в случае если человек проигнорировал повестку, его сначала могут оштрафовать, а следующим документом после повестки является отправка "требования".

Что такое "требование"

Если человек призывного возраста не явился по повестке, ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его админзадержание. И в случае, если по каким-то причинам этого не сделали в течение 5 дней, мужчине присылают еще один документ – "требование".

"Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат", – отметила адвокат Екатерина Анищенко.

В противном случае, в ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека как на уклониста.

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Что еще надо знать

Кроме того, по словам адвоката, те военнообязанные, которые не появлялись в ТЦК во время действия военного положения ранее, сейчас так или иначе все же должны оплатить штраф – при первом походе в военкомат.

"Даже если вы туда обращаетесь, чтобы получить отсрочку. Разница в том, что после 18 мая сумму придется заплатить уже выше", – добавляет Екатерина Анищенко.

То есть, после того как человек обновит военно-учетные данные, он получит постановление о наложении на него административного взыскания.

Мобилизация в Украине: актуально

Вчера, 6 мая Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Закон о мобилизации опубликован, он вступит в силу 18 мая.

Справка. По данным Опендатабота, за первые месяцы 2024-го за уклонение от мобилизации завели 120 дел. В прошлом году завели 1257 дел в отношении "уклонистов". Из них 1197 получили условное наказание.