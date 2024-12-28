Росія використовує ШІ у "Шахедах": у Defense Express сказали, наскільки це небезпечно

Москва нарощує виробництво іранських дронів-камікадзе. Станом на вересень секретний завод в Алабузі виготовив майже 6000 таких безпілотників. Також ворог почав впроваджувати у "Шахеди" штучний інтелект.

Країна-агресор використовує штучний інтелект в безпілотниках "Шахед" для ускладнення їх блокування силами протиповітряної оборони та РЕБ, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Ракети могли вдарити по складу із "Шахедами": показуємо на карті, де це сталося

На що здатні ворожі БпЛА, оснащені ШІ

Низка медіа на Заході пишуть, що Росія розбробляє інтерграцію штучного інтелекту для створення "роїв дронів". Це має дозволити "Шахедам" координувати свою атаку та долати ППО.

Також у публікаціях йдеться про те, що ворог використовує у "Шахедах" ШІ для того, аби вони могли проходити засоби РЕБ на автономній навігації та розрізняти об'єкти схожі на електростанції.

За словами аналітиків, можливість дронів розпізнавати закладену у пам'ять ціль базується вже на існуючій технології. Сучасні безпілотники здатні розпізнавати танк чи САУ, а тепер вже й енергооб'єкти.

Той момент, що дрони здатні проходити РЕБ без супутникової навігації відсилає до так званого нового покоління DSMAC, яке наче активно використовується в українських далекобійних дронах.

Українські військові тим часом розповідають, що помічили на дронах "Гербера" використання mesh-модемів, які дозволяють БпЛА обмінюватись даними та створювати гнучку мережу, виступаючи ретрансляторами один для одного. Крім того, до мережі можна залучити алгоритм із сигналізації одним дроном іншим про дію РЕБ чи те, що його підбили.

До слова, зауважимо, що Україна наближається до масового використання дронів на оптоволокні, що може відбутися протягом 3 місяців.