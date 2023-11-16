Китай не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході: як змінюється позиція Пекіна
Сі Цзіньпін прилетів до Сан-Франциско, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Однією з ймовірних тем їхнього обговорення може бути війна на Близькому Сході, у якій Китай не зацікавлений.
У цьому впевнений заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. 24 Каналу він пояснив позицію Китаю, яка демонструє певну еволюцію.
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Позиція Китаю щодо війни
На думку Сергія Данилова, Китай не був зацікавлений у великій регіональній війні, яка може вплинути на його економіку. Країні потрібен транспортний коридор, що функціонує, і мирний розвиток подій.
"Перша реакція Китаю була більш антиізраїльська. Ми зараз спостерігаємо, як їхня позиція змінюється до прокитайської, але з урахуванням інтересів Ізраїлю. У них достатньо розгалужені зв'язки, зокрема, в науково-технічній сфері. На Близькому Сході забувають, що Ізраїль є ваговими партнером для Китаю, і вони зважають на його інтереси", – пояснив він.
Сергій Данилов про зустріч Байдена та Сі: дивитись відео
Тобто, найменше Китай хоче дестабілізації ситуації. Утім, не варто переоцінювати вплив Китаю на цей регіон, але й недооцінювати його кроків щодо зняття напруги.
Сі Цзіньпін приїхав на зустріч із Джо Байденом: що відомо
- Сі Цзіньпін та Джо Байден уже зустрілися в особняку, що розташований на південь від Сан-Франциско. Лідери двох країн проігнорували питання журналістів, і їхня зустріч проводилася за зачиненими дверима.
- Зустріч Сі та Байдена може серйозно вдарити по Кремлю. Адже там вигідно, щоб між Пекіном та Вашингтоном зберігалася напруга та конфлікти.
- Перемовини між президентами Китаю та США мають бути націлені на досягнення певного результату та нових домовленостей. Головне – врегулювання та зміцнення довіри між двома державами.