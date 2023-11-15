Важливо, що переговори лідерів двох найвпливовіших у світі держав націлені на досягнення певного результату. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв сказав 24 Каналу, що про це свідчить ретельне підготування зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна, яке тривало майже пів року.

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За всіма канонами дипломатії

Підготовка зустрічі відбувалась за всіма канонами класичної дипломатії. Спочатку тривали перемовини на рівні заступників делегації. Потім – на рівні заступників міністрів закордонних справ і заступників міністрів оборони. Далі – до США прибув глава МЗС Китаю Ван Ї. Тепер нарешті відбувається зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна.

Очевидно, що ці переговори націлені на досягнення певного результату, нових домовленостей, на врегулювання та укріплення довіри між двома державами,

– наголосив Краєв.

Сьогодні є зрозумілим, що Китай не готовий надавати Росії військову допомогу. Якщо й вона надходила, то від приватних китайських компаній, які одразу потрапляли під американські санкції. Також допомога йшла із Північної Кореї.

Зверніть увагу! Напередодні візиту Сі Цзіньпіна до США, радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати остаточно впевнені, що "Китай не поставив Росії зброю в рамках війни проти України". Він додав, що така оцінка зроблена на інформації, отриманій у першій половині листопада. Водночас згодом вона буде перевірена ще.

США ймовірно донесли до Китаю думку про те, що не варто надавати допомогу Росії. Виявилося, що економічна співпраця з Вашингтоном для Пекіну є набагато цікавішою і вигіднішою.

Дві сторони нової "холодної війни" не сходяться політично, ідеологічно та мають певні економічні взаємні претензії. Однак вони готові спілкуватися та створювати нові правила міжнародної гри. На відміну від Росії, США та Китай розуміють, що велика війна нікому не потрібна,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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Китай завжди реагував на ці заяви Росії

Ці перемовини лідерів США та Китаю за ідеальним розвитком подій має стати частиною цілої серії зустрічей вже на рівні делегацій міністерств. Зокрема міністрів оборони, тому що питання військового співробітництва є найбільш критичним та охоплює питання України, Тайваню, Близького Сходу.

В цьому сенсі від цих переговорів варто чекати насамперед певного розуміння позиції Китаю щодо Росії та демонстрація наміру, що Пекін не збирається повноцінно допомагати Москві,

– підкреслив Краєв.

Також Китай має потужний важіль впливу на Росію у стримуванні її від застосування зброї масового знищення. У 2022 році як тільки Росія погрожувала ядерною зброєю чи загострювалась ситуація на Запорізькій АЕС, Китай завжди реагував.

"Пекін наголошував, що подібний розвиток є неприпустимим. Зараз він має ще раз підтвердити цю позицію. Принципово важливим буде для України, якщо Китай стане політичним гравцем, який стримуватиме Росію від розширення агресії", – зазначив Олександр Краєв.

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