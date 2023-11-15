Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін прибув до США для зустрічі з Байденом

Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден зустрінуться вперше за останній рік. Однією із головних тем розмови між президентами буде російсько-українська війна.

Раніше Білий дім заявляв про намір зменшити напругу у стосунках та відновити нормальне спілкування із Китаєм.

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Перший візит до США з 2017 року

Наразі відомо, що глава КНР вже прибув літаком до Сан-Франциско, де у неоголошеному місці в районі затоки матиме зустріч із Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Літак китайського лідера приземлився у Сан-Франциско: відео

Перед прибуттям Сі до США речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пояснював, що глава Білого дому передусім планує обговорити з гостем конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази, а також підтримку США України в її боротьбі з російською агресією.

На порядку денному будуть й економічні питання. Також Вашингтон сподівається на допомогу Китаю у вирішенні критичної для себе проблеми китайського синтетичного наркотику "фентаніл".

Сі помахав рукою зі сходів свого літака Air China: відео

Прохання зменшити контакти з Кремлем

: Протягом 2022 – 2023 років між наддержавами, які перебувають у суперництві, траплялося чимало неприємних інцидентів. Так, Китай розірвав військові контакти зі США після того, як у серпні 2022 року тодішній спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Відносини між країнами погіршилися й після того, як у лютому цього року Байден наказав збити ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.

Багато експертів вважають, що наслідки історичної зустрічі між Сі та Байденом вплинуть на геополітичну ситуацію на найближчі роки. Так, ізраїльський журналіст Зільбер припустив, що США проситимуть Китай зменшити допомогу Росії. Адже після того, як Захід застосував проти економіки країни-агресорки безпрецедентні санкції, Пекін став її підпорою.

Водночас у позиції Китаю прослідковується готовність домовлятися з Вашингтоном про задоволення інтересів обох сторін, адже йому теж невигідне тривале затягування війни.

За даними Пентагону, Китай з початку повномасштабної війни активно надає Росії військову допомогу. З березня 2022-го до 2023 року китайські фірми експортували до країни-агресорки БПЛА та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів. Також Пекін постачав Кремлю стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.