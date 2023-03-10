Сі Цзіньпін вперше в історії КНР утретє поспіль став президентом країни
Джерело:Сіньхуа
Сі Цзіньпін знову став президентом. Його одноголосно обрали главою КНР. Тож, він залишився керувати країною на третій термін.
Відповідне рішення ухвалили 10 жовтня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання. Тепер Сі Цзіньпін офіційно залишився на третій термін президентом КНР.
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Обрали його одноголосно
За наявними даними, Сі Цзіньпіна не лише обрали главою Китайської Народної Республіки, а й главою Центральної військової комісії країни.
Зауважимо, що Цзіньпін – перший глава КНР, обраний на третій термін. Нагадаємо, що вперше його обрали 14 березня 2013 року. Тоді він замінив на цій посаді Ху Цзіньтао.
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Відомо, що перед голосуванням депутати спочатку схвалили план реформи Держради. Зауважимо, що це вищий виконавчий орган Китаю. Правда, наразі остаточний план реформи публічно не опублікований. За наявною інформацією, він повинен посилити централізоване керівництво Комуністичної партії Китаю.
До слова, у жовтня 2022 року Цзіньпіна обрали генсеком Комуністичної партії. Власне, тепер він знову офіційно очолює державу.
Китай прагне "заморозити" війну
- Відповідну думку озвучив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що китайський сценарій передбачає "замороження" війни назавжди. У ньому буцімто закликають Росію "більше не підіймати цю війну, погодитися на поразку та те, що ми виб'ємо, – прийміть".
- Але на це Путін не погоджується. Диктатор з Кремля прагне вичекати момент, перезарядитися. Зробити все для того, щоб через 3 – 5 років знову напасти. Але цього не хоче Китай.
- Не надто оптимістичний прогноз в російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка. Він вважає, що будь-які дії Китаю, які демонструють підтримку Путіна та його політики, негативно впливатимуть на перебіг подій в Україні. Він також припустив, що Пекін таки може надавати Москві озброєння.
- Цікаво, що Китай знайшов важіль впливу на США. За словами військового експерта Олега Жданова, Пекін виставив Вашингтону ультиматум. Він передбачає виведення військових США з Тайваню, щоб Китай долучився до санкцій проти Росії та став нарешті на бік більшості держав світу.