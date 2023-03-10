Си Цзиньпин впервые в истории КНР в третий раз стал президентом страны
Источник:Синьхуа
Си Цзиньпин снова стал президентом. Его единогласно избрали главой КНР. Он остался руководить страной на третий срок.
Соответствующее решение было принято 10 октября на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Теперь Си Цзиньпин официально остался на третьем сроке президентом КНР.
Читайте также Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается
Выбрали его единогласно
По имеющимся данным, Си Цзиньпина не только избрали главой Китайской Народной Республики, но и главой Центральной военной комиссии страны.
Заметим, что Цзиньпин – первый глава КНР, избранный на третий срок. Напомним, что впервые его избрали 14 марта 2013 года. Тогда он заменил на этом посту Ху Цзиньтао.
Все присутствующие поздравляли Цзиньпина с должностью: смотрите видео
Известно, что перед голосованием депутаты поначалу одобрили план реформы Госсовета. Заметим, что это высший исполнительный орган Китая. Правда, окончательный план реформы публично не опубликован. По имеющейся информации, он должен усилить централизованное руководство Коммунистической партии Китая.
К слову, в октябре 2022 года Цзиньпина избрали генсеком Коммунистической партии. Собственно, теперь он снова официально возглавляет государство.
Китай стремится "заморозить" войну
- Соответствующее мнение озвучил политолог Николай Давидюк. Он отметил, что китайский сценарий предполагает "заморозку" войны навсегда. В нем якобы призывают Россию "больше не поднимать эту войну, согласиться на поражение и то, что мы выбьем, – примите".
- Но на это Путин не соглашается. Диктатор из Кремля стремится выждать момент, перезарядиться. Сделать все для того, чтобы через 3 – 5 лет снова напасть. Но этого не желает Китай.
- Не слишком оптимистичный прогноз у российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко. Он считает, что любые действия Китая, демонстрирующие поддержку Путина и его политики, будут негативно влиять на ход событий в Украине. Он также предположил, что Пекин может предоставлять Москве вооружение.
- Интересно, что Китай нашел рычаг влияния на США. По словам военного эксперта Олега Жданова, Пекин выставил Вашингтону ультиматум. Он предусматривает вывод военных США из Тайваня, чтобы Китай присоединился к санкциям против России и стал, наконец, на сторону большинства государств мира.