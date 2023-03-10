Си Цзиньпин впервые в истории КНР в третий раз стал президентом страны

Си Цзиньпин снова стал президентом. Его единогласно избрали главой КНР. Он остался руководить страной на третий срок.

Соответствующее решение было принято 10 октября на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Теперь Си Цзиньпин официально остался на третьем сроке президентом КНР.

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Выбрали его единогласно

По имеющимся данным, Си Цзиньпина не только избрали главой Китайской Народной Республики, но и главой Центральной военной комиссии страны.

Заметим, что Цзиньпин – первый глава КНР, избранный на третий срок. Напомним, что впервые его избрали 14 марта 2013 года. Тогда он заменил на этом посту Ху Цзиньтао.

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Известно, что перед голосованием депутаты поначалу одобрили план реформы Госсовета. Заметим, что это высший исполнительный орган Китая. Правда, окончательный план реформы публично не опубликован. По имеющейся информации, он должен усилить централизованное руководство Коммунистической партии Китая.

К слову, в октябре 2022 года Цзиньпина избрали генсеком Коммунистической партии. Собственно, теперь он снова официально возглавляет государство.

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