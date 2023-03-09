Военный эксперт Олег Жданов считает, что такие прогнозы связаны с тем, что Китай сейчас ведет большую игру с США, в которой разменной монетой является Россия. В то же время, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что Пекин пока опасается вмешиваться в войну России против Украины. Об этом они рассказали 24 Канала.

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Китай выставил ультиматум США

По мнению Жданова, Китай сейчас торгуется с США. Пекин подловил Соединенные Штаты на том, что они когда-то согласились с теорией Дэн Сяопина, экс-руководителя КНР, "одна страна, две системы", а еще раньше подписали документ, в котором признали, что Тайвань является территорией Китая.

И сейчас Китай выставил США ультиматум: или Соединенные Штаты уходят из Тайваня и не мешают там Пекину, и тогда он вводит санкции против России и встает на сторону большинства стран мира, осудивших страну-агрессора,

– отметил он.

По словам военного эксперта, если США не соглашаются на этот план, тогда Китай начинает поставлять военную технику и вооружение российской армии. И тогда война будет тянуться до бесконечности.

Он считает, что именно поэтому Китай сейчас высказывает прогнозы по дальнейшему развитию военных действий не в пользу Украины, а в пользу России.

"Это часть спектакля, торгов между Соединенными Штатами и Китаем, в котором Россия является разменной монетой", – подчеркнул Олег Жданов.

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Танец двух драконов

Си Цзиньпин в ближайшее время может посетить Москву. Свитан предположил, что глава КНР привезет Владимиру Путину предложение о мирном урегулировании войны. И затем Си Цзиньпин начнет его проталкивать к реализации.

По его мнению, Китаю не очень-то хочется вмешиваться в военные действия и поддерживать Россию напрямую, потому что тогда Пекин однозначно попадет под санкции.

"Поэтому пока Китай будет "танцевать" этот танец двух драконов с Россией. По крайней мере, сейчас продолжается такой этап", - подчеркнул Роман Свитан.

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