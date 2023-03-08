Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, оттуда уходит 6-я мотострелковая дивизия, которая там проходила подготовку. Но пока туда не заходит ни одна другая дивизия.

Смотрите также Навоевались, а теперь ноют: родные мобилизованных на Донбассе просят Путина вернуть мужчин

С мобилизацией в России проблемы

Он предположил, что туда, может быть, вообще не завозится личный состав.

На белорусском полигоне, где расположен центр подготовки российских мобилизованных, уменьшилось на 5 тысяч количество личного состава. И продолжает уменьшаться,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, мотострелковая дивизия, скорее всего, перебрасывается на Луганское направление для того, чтобы усилить российские войска на Купянском и Лиманском направлениях.

Какая ситуация с мобилизацией в России: смотрите видео

Если в ближайшее время мы не увидим новых партий мобилизованных, то можно будет сделать вывод, что с мобилизацией в России проблемы. И такого "урожая" как во время мобилизации осенью 2022 года, в России на сегодняшний день нет,с

– заметил военный эксперт.

По его словам, это означает, что все центры подготовки мобилизованных, развернутые внутри России, справляется с количеством личного состава. И, следовательно, его количество уменьшилось.

"Чтобы убедиться в этом окончательно, нужно подождать и промониторить количество российских войск на полигонах в Беларуси", - отметил Олег Жданов.

Что известно о новых волнах мобилизации в России