Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, звідти уходить 6-та мотострілецька дивізія, яка там проходила підготовку. Але поки туди не заходить жодна інша дивізія.
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З мобілізацією в Росії проблеми
Він припустив, що туди, можливо, взагалі не завозиться особовий склад.
На білоруському полігоні, де розташований центр підготовки російських мобілізованих, зменшилась на 5 тисяч кількість особового складу. І продовжує зменшуватись,
– наголосив Жданов.
На його думку, мотострілецьку дивізію, скоріш за все, перекидають на Луганський напрямок для того, щоб підсилити російські війська на Куп'янському та Лиманському напрямкам.
Яка ситуація з мобілізацією в Росії: дивіться відео
Якщо найближчим часом ми не побачимо нових партій мобілізованих, то можна буде зробити висновок, що з мобілізацією в Росії проблеми. І такого "врожаю" під час мобілізації, який був восени 2022 року, в Росії на сьогодні немає,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, це означає, що всі центри підготовки мобілізованих, які розгорнути всередині Росії, справляється з кількістю особового складу. І отже, його кількість зменшилась.
"Щоб переконатись в цьому остаточно, потрібно почекати та промоніторити кількість російських військ на полігонах в Білорусі", – зазначив Олег Жданов.
Що відомо про нові хвилі мобілізації в Росії
- В американському Інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що у Кремля, ймовірно, закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після невдач на Сході України.
- Окупанти зазнали приголомшливих втрат у Бахмутській битві та під час невдалих наступів навколо Вугледара та на Луганщині. Тому Путін, ймовірно, продовжить "мовчазну мобілізацію" та пошук добровольців, щоб забезпечити постійне постачання російських військових на фронт.
- За даними опозиційних розслідувачів, в Росії вже, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей. Та скільки б росіян не планував Путін відправити на війну в Україну, є дві дуже важливі проблеми: матеріально-технічне забезпечення та нестача озброєння для мобілізованих.