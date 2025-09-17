"Хтось там кудись не доїжджав": Зеленський розповів про успішну операцію на території Росії
- Володимир Зеленський заявив, що Україна здійснює операції у відповідь на російські атаки, одна з яких тривала два місяці з дуже хорошими результатами.
- За словами президента, ці операції Сил оборони викликали великий суспільний резонанс у Росії.
Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів у відповідь на російські атаки по цивільній інфраструктурі. Одна з успішних операцій тривала два місяці.
Про це Зеленський заявив під час спільної з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа, повідомляє 24 Канал.
Які операції здійснюють Сили оборони?
Володимир Зеленський заявив, що в Росії спостерігається великий суспільний резонанс через українські відповіді на російські удари.
Довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці. І по залізничним об'єктам також вони били, ви це пам'ятаєте. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими,
– наголосив президент.
За словами глави держави, одна з операцій Сил оборони тривала два місяці. Він не уточнив, що саме це була за операція, але сказав, що її результати були "дуже хорошими".
І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію: хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. Тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашого боку, коли у них цивільні люди живі,
– підсумував Володимир Зеленський.
За словами президента, росіяни прагнуть спровокувати в Україні такий самий "суспільний вибух", який спостерігається в них, тому й планують продовжувати удари по цивільній інфраструктурі.
Україна завдає ударів по Росії: останні новини
У ніч на 16 вересня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта зафіксували вибухи та пожежу, а результати ураження наразі уточнюються.
13 вересня ударні дрони здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості. Йдеться про другого за розміром виробника хімічної продукції органічного синтезу – ПАТ "Метафракс Кемікалс".
Крім цього, внаслідок операції Головного управління розвідки дрони атакували НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі.