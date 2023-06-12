Медіамагнат, мільярдер та друг Путіна: чим відомий колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі

Ім'я Сільвіо Берлусконі надзвичайно гучне. Певний час він був главою уряду своєї країни та ввійшов історію світового політикуму як найбагатший та найвідоміший товариш президента Владіміра Путіна. Не змусило колишнього прем'єра Італії засумніватись в доцільності дружби з кремлівським карликом навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У понеділок, 12 червня, стало відомо, що Сільвіо Берлусконі помер у віці 86 років. Ексглава уряду Італії мав серйозні проблеми зі здоров'ям – відійшов на той світ він у лікарні Сан-Раффаеле, що в Мілані. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Рання біографія Берлусконі

Народився майбутній найвірніший фанат Путіна у католицькій сім'ї 29 вересня 1936 року. Батько Луїджі був підприємцем-банкіром, а мати Розуелла – домогосподаркою. Також подружжя мало ще двох дітей: донечку Марію Антонієтту та сина Паола.



Сільвіо Берлусконі у ранньому дитинстві / Фото зі ЗМІ

Сім'я не була багатою через Другу світу війну, що спричинила кризу в Європі, однак Берлусконі здобув хорошу освіту. Він навчався в Міланському університеті на юридичному факультеті.



Берлусконі у юності / Фото зі ЗМІ

В той таки час у парубка розпочалась підприємницька кар'єра, яка з роками зробила його мільярдером.

Бізнес-імперія

Від кінця 1970-х років Берлусконі почав скуповувати засоби масової інформації. Зокрема, він придбав акції газети Il Giornale, заснував телевізійну мережу Canale 5 та згодом телеканали Italia і Retequatro, що згодом увійшли в холдинг Медіасет.

Варто також згадати про рекламну компанію Pubitalia'80, яка, вочевидь, допомогла йому ввійти в політичне життя. Через певний час він відкрив телеканали у Німеччині, Франції та Іспанії.

У 1986 році Берлусконі придбав футбольний клуб "Мілан". Його власником він був аж до 2017 року.

Окрім того, він володів холдингом Fininvest, у якому було близько 150 компаній, що мали безпосередню дотичність ледь не до усіх сфер життя звичайних італійців.

Політична кар'єра

У 2011 році журнал Forbes поставив Берлусконі на 3 місце у рейтингу найбагатших людей Італії та на 118 у списку найбагатших людей світу.

Подався Сільвіо Берлусконі в політику уже в досить зрілому віці – він заснував партію "Вперед, Італія!", головними цінностями якої було розвиток ринкової економіки, забезпечення соціальної рівності, свободи та незалежного правосуддя в Італії.



Партія Берлусконі / Світлина зі ЗМІ

У 1994 році Берлусконі вперше став прем'єр-міністром Італії після того, як на парламентських виборах його партія здобула необхідний рівень підтримки серед громадян і зібрала інші сили навколо себе задля створення правоцентристської коаліції.

Вдруге він очолив уряд країни у 2001 році, після програшу в 96-му. Але на початку 2000-их італійцям стало зрозуміло, що хоч Берлусконі і зумів побудувати бізнес-імперію, однак країна під його "успішним" керівництвом занурилась в економічному стагнацію.

Після цього він був депутатом Європарламенту та проти нього в той період навіть відкрили декілька справ через можливе хабарництво.

Що цікаво, це не завадило йому знову сісти в крісло глави уряду у 2008 році. Був він на цій посаді до 2012 року та опісля відійшов від політичних процесів Італії, зрідка виринаючи зі скандальними заявами, зокрема, на підтримку Путіна.

Берлусконі і Путін

Італійський політик ніколи не приховував своїх товариських відносин з російським диктатором. Ба більше, він навіть називав себе одним із п'яти найвірніших друзів Путіна.

Власне, Берлусконі розповідав, що кремлівський карлик надсилав йому горілку як подарунок на день народження, а сам він у відповідь відправляв у Москву вино.



Берлусконі разом з Путіним / Фото зі ЗМІ

Після початку російсько-української війни у 2014 році Берлусконі неодноразово, м'яко кажучи, критикував України, звинувачуючи нашу державу в невиконанні Мінських угод, та називав квазіутворення на Донеччині й Луганщині "новоствореними республіками".

У 2015 році Берлусконі був у захопленому росіянами Криму, де ледь не всюди світився з Путіним. Служба Безпеки після цього навіть заборонила в'їзд політику в Україну на три роки.



Колишній прем'єр Італії та президент Росії в Криму / Фото з росЗМІ

Випади в бік Зеленського

Після початку повномасштабного вторгнення та обрання на посаду прем'єра Джорджії Мелоні прокремлівському політику не подобався курс Італії на дистанціювання від Росії та зближення з Україною.

Берлусконі навіть намагався виправдати агресію Росії проти нашої держави, стверджуючи, що Київ нібито сам спровокував Кремль ввести війська.

На це реагував сам Президент України Володимир Зеленський. Він запросив Сільвіо в домівки, що розбомбили російські окупанти: "Слава Богу, що до нього (Берлусконі – 24 Канал) на танку у двір не заїхав його партнер з Росії, не знищив його рідних та близьких", – сказав тоді глава нашої держави.

Лобіст інтересів "Газпрому"

На середину 2000-их років припадає шалений розвиток економічних відносин між Римом та Москвою щодо енергетики. Берлусконі небезпідставно називають одним з найголовніших подвижників інтересів Кремля, адже він підтримував будівництво газогону "Південний потік".

Це проєкт, який фактично робив Італію та інші країни Європи повністю залежними від російського газу. Будівництво труби припинили у 2014 році через війну.

Звісно, був у цьому особистий бізнес-інтерес політика. ЗМІ навіть писали про те, що Берлусконі мав невеличке газове родовище в Казахстані.

Особисте життя та хвороба

Берлусконі двічі був одружений:

у 1965 – 1985 роках з Карлою Далль'Ольо;

у 1985 – 2009 роках з Веронікою Ларіо.

Має колишній глава уряду Італії п'ятьох дітей. Синів – П'єрсільвіо та Луїджі, доньок – Марію-Ельвіру, Барбару та Елеонору.

У 2023 році міжнародні ЗМІ сколихнула новина про те, що в Берлусконі – лейкемія. Також цю хворобу називають раком крові. Очевидно, через неї він помер.