росія звинувачує у вбивстві дугіної українку, яка перебуває наразі в Естонії та вимагає видати жінку. Пропагандистка сімоньян навіть заявила, що вбивці "їздили за шпилем вбивати людей й ще поїдуть".

Це свідчить про те, що російська держава відкрито підтримує форми терору. Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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сімоньян визнала, що росія – країна-терористка

росія сповідує методи терору і навіть сімоньян підтверджує це,

– заявив російський опозиційний політик.

На думку Гудкова, це явка з повинною. Тобто російська пропагандистка відкрито заявляє, що країна-агресорка може відправити своїх терористів до Естонії, не дочекавшись результатів розслідування та вбити когось.

"росія здатна на такі дії. Про це говорить директор найбільшого державного каналу, який отримує державне фінансування", – наголосив опозиційний політик. Тобто російська пропагандистка сімоньян, яка підтримує прямий контакт з путіним та його найближчим оточенням, публічно погрожує людям на території Естонії.

За словами Гудкова, саме через таких пропагандистів, як сімоньян, що сповідують тероризм, як метод розв'язання проблем, Захід вимушений обмежити в'їзд росіян.

Ця заява сімоньян – це заклик до державного терору й визнання, що росія використовує такі методи,

– зауважив російський опозиційний політик.

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Що відомо про вбивство дугіної