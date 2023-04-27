Сховати "мертву душу": чому син Пєскова "служив" саме у ПВК "Вагнер"

В Росії наростає умовний внутрішній протест проти війни. Особливо, коли на фронт відправляють простих росіян, а дітей так званої верхівки – за кордон. Тому, аби заспокоїти маси, окупанти придумали цілу інформаційну кампанію з "патріотизму". Не винятком стала й історія з сином Дмітрія Пєскова Миколою.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він озвучив дві причини, чому Микола міг "служити" саме у ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

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Цирк для місцевих

Російські можновладці бояться обурення народних мас. Тому ось це питання: чому ми маємо йти на війну, а їхні діти – ні, дуже різко зачепило внутрішню політику. Традиційно в Росії почали запускатися "спеціальні проєкти" із заспокоєння.

"Такі депутати як Мілонов, приїздять на фронт, знімаються у декількох сюжетах і їдуть назад. Їм на заміну приїздить хтось інший. І цей "проєкт" запустив син Пєскова. Коли йому подзвонили від імені начебто воєнкома і він багато чого наговорив – скандал був шалений. Він підтвердив той факт, що влада придумала війну для росіян", – сказав Галлямов.

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Вибір впав на Пригожина

Тож, аби заглушити всенародний гнів, сину Пєскова треба було негайно поїхати на війну. Вибір впав на ПВК "Вагнера". Оскільки це беззаконна структура, а безпосередньо з Євгєнієм Пригожиним легко домовитися, відзначив експерт. Натомість з російським Мінооборони було б набагато складніше.

Структура російського Міноборони забюрократизована і там сховати "мертву душу" важко. Дуже багато документів від видачі каски до отримання заробітної платні – і тут міг бути витік інформації. Не так просто оформити в армію сина Пєскова, де насправді він не служить. Кожного виконавця треба буде через коліно ламати, це підстава на багато років,

– сказав Галлямов.

Можлива інша причина

Політолог припускає й іншу причину. Може Пєсков повірив у "могутність" Пригожина і на той час розраховував залишитися біля нього.

"Все робилося минулої осені, а Пригожин був на коні – пресував армію, наїжджав на Медведєва, губернаторів. Формувалася умовна нова влада, яка могла керувати країною. Може Пєсков на це купився і бути з Пригожиним йому здалося набагато вигіднішим, ніж служити в загоні в армії", – припустив він.

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