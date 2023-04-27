Спрятать "мертвую душу": почему сын Пескова "служил" именно в ЧВК "Вагнер"

В России нарастает условный внутренний протест против войны. Особенно когда на фронт отправляют простых россиян, а детей так называемой верхушки – за границу. Поэтому, чтобы успокоить массы, оккупанты придумали целую информационную кампанию по "патриотизму". Не исключением стала и история с сыном Дмитрия Пескова Николаем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он озвучил две причины, почему Николай мог "служить" именно у предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Смотрите также Зачем Пригожин рассказал о "службе" сына Пескова: Яковенко предположил его план

Цирк для местных

Российские чиновники боятся возмущения народных масс. Поэтому вот этот вопрос: почему мы должны идти на войну, а их дети – нет, очень резко задел внутреннюю политику. Традиционно в России начали запускаться "специальные проекты" по успокоению.

"Такие депутаты как Милонов, приезжают на фронт, снимаются в нескольких сюжетах и едут обратно. Им на замену приезжает кто-то другой. И этот "проект" запустил сын Пескова. Когда ему позвонили от имени вроде бы военкома и он многое наговорил – скандал был бешеный. Он подтвердил тот факт, что власть придумала войну для россиян", – сказал Галлямов.

Аббас Галлямов о внутренних проблемах России: смотреть видео

Выбор пал на Пригожина

Чтобы заглушить всенародный гнев, сыну Пескова нужно было немедленно поехать на войну. Выбор пал на ЧВК "Вагнера". Поскольку это беззаконная структура, а с Евгением Пригожиным легко договориться, отметил эксперт. Вместо этого с российским Минообороны было бы гораздо сложнее.

Структура российского Минобороны забюрократизирована и там спрятать "мертвую душу" тяжело. Очень много документов от выдачи каски до получения заработной платы – и здесь могла быть утечка информации. Не так-то просто оформить в армию сына Пескова, где на самом деле он не служит. Каждого исполнителя нужно будет через колено ломать, это подстава на многие годы,

– сказал Галлямов.

Возможна другая причина

Политолог предполагает и другую причину. Может Песков поверил в "мощность" Пригожина и к тому времени рассчитывал остаться возле него.

"Все делалось прошлой осенью, а Пригожин был на коне – прессовал армию, наезжал на Медведева, губернаторов. Формировалась условная новая власть, которая могла управлять страной. Может Песков на это купился и быть с Пригожиным ему показалось гораздо выгоднее, чем служить в загоне в армии", – предположил он.

Судьба сына Пескова в ЧВК "Вагнер": что известно