Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он озвучил две причины, почему Николай мог "служить" именно у предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
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Цирк для местных
Российские чиновники боятся возмущения народных масс. Поэтому вот этот вопрос: почему мы должны идти на войну, а их дети – нет, очень резко задел внутреннюю политику. Традиционно в России начали запускаться "специальные проекты" по успокоению.
"Такие депутаты как Милонов, приезжают на фронт, снимаются в нескольких сюжетах и едут обратно. Им на замену приезжает кто-то другой. И этот "проект" запустил сын Пескова. Когда ему позвонили от имени вроде бы военкома и он многое наговорил – скандал был бешеный. Он подтвердил тот факт, что власть придумала войну для россиян", – сказал Галлямов.
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Выбор пал на Пригожина
Чтобы заглушить всенародный гнев, сыну Пескова нужно было немедленно поехать на войну. Выбор пал на ЧВК "Вагнера". Поскольку это беззаконная структура, а с Евгением Пригожиным легко договориться, отметил эксперт. Вместо этого с российским Минообороны было бы гораздо сложнее.
Структура российского Минобороны забюрократизирована и там спрятать "мертвую душу" тяжело. Очень много документов от выдачи каски до получения заработной платы – и здесь могла быть утечка информации. Не так-то просто оформить в армию сына Пескова, где на самом деле он не служит. Каждого исполнителя нужно будет через колено ломать, это подстава на многие годы,
– сказал Галлямов.
Возможна другая причина
Политолог предполагает и другую причину. Может Песков поверил в "мощность" Пригожина и к тому времени рассчитывал остаться возле него.
"Все делалось прошлой осенью, а Пригожин был на коне – прессовал армию, наезжал на Медведева, губернаторов. Формировалась условная новая власть, которая могла управлять страной. Может Песков на это купился и быть с Пригожиным ему показалось гораздо выгоднее, чем служить в загоне в армии", – предположил он.
Судьба сына Пескова в ЧВК "Вагнер": что известно
- На днях Евгений Пригожин рассказал, что сын Дмитрия Пескова служил среди его наемников. Мол, сам папа пришел к нему и попросил забрать своего сына "простым артиллеристом".
- Дмитрий Песков стратил на таком "пиаре". Это может свидетельствовать о сложных отношениях между руководителями Кремля и российским Минобороны. А его нелепые заявления – паника.
- Некоторые кремлевские пропагандисты показали вроде бы фото с присяги сына Пескова. Впрочем, это оказалась фотография сына Петра Порошенко. Так называемые журналисты вынуждены были удалять посты и извиняться за "конфуз".