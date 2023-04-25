Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він переконаний, що серед владних кіл Росії зараз відбуваються дуже цікаві речі.

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"Пєсков облажався страшно. Він ніби сам прессекретар, мав би розумітися на піарі і таке вчудити зі своїм сином – це просто жах. Уявляєте, як у них підгорає, і у батька, і у сина", – прокоментував опозиціонер.

Він зауважив, чомусь міноборони не змогло оформити нібито на службу сина Пєскова, а мовиться про те, що він брав участь у складі ПВК "Вагнера". Це підтверджує, що у Міноборони та Пєскова складні стосунки.

А його безглузді заяви про отримання медальки сином свідчать про реальну паніку.

Позорисько страшенне. Ця знаменита фотографія "батько солдата" і якусь таку класну тюбітейку присобачили Пєскову на голову і в нього такий погляд… Геніальна загалом річ. Цей плакат настільки талановитий, що аж не смішний,

– іронічно сказав П'яних.

Паніка та страх

Журналіст наголосив, що під час довгого коментаря очільника вагнерівців Євгєнія Пригожина відчувається, як його трясе. Він говорить неправильні, неполіткоректні слова, не так називає російський народ, армію, війну тощо.

Так дивишся і розумієш, що Пригожина теж трясе. Він цей номер відпрацьовує так невпевнено,

– додав мовець.

П'яних не має достеменної відповіді на питання: "Нащо російська влада влаштувала цю клоунаду із сином Пєскова".

"Невже реально є загроза сину Пєскова? Невже він не міг просто отримати у військкоматі якусь довідку і з нею поїхати у якийсь улюблений Париж чи куди-небудь", – зауважив опозиціонер.

Він описує цю ситуацію: "паніка, підгорання, відчуття повного краху". До цього додається тривожне очікування українського контрнаступу. Від того, що поки нічого не відбувається всім, кому страшно, стає ще страшніше.

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