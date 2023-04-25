У самого Пригожина на це може бути кілька мотивів. Таку думку 24 Каналу висловив колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Жирнов припустив, що історія з сином Пєскова, який нібито воює серед вагнерівців, з одного боку, можливість дещо підіграти Пригожину, який посварився зокрема і з Пєсковим, і з Мєдвєдєвим і з багатьма іншими. Так Пригожин просто вирішив підлестися до Пєскова, мовляв, його син бравий солдат.

Він зрозумів, що загрався дуже далеко, що в нього надто великі амбіції, що це стало дратувати навіть Путіна, тому йому, до речі, і відключили всі доступи в Кремль, міноборони, інші міністерства та відомства,

– додав мовець.

Жирнов згадав, як пранкери намагалися спіймати сина Пєскова на відмові воювати. Телефонували йому, а у відповідь нібито чули "Та ви знаєте, хто я такий тощо".

Можливо, Пригожин так дав можливість сину Пєскова виправдатися, який на фронті не був, або ходив лише по тилах.

Можливість підставити

Ексспівробітник російської розвідки висунув й іншу версію. Подібними повідомленнями Пригожин міг підставити сина Пєскова і самого Пєскова.

Якщо він підтвердив, що син Пєскова був на захоплених територіях, то тепер, навіть якщо до нього ніколи не були застосовані санкції, вони точно будуть введені. Тепер він потрапить до когорти воєнних злочинців, для нього завжди будуть закриті виїзди та в'їзди за кордон, він не зможе побачити навіть матір в Лондоні,

– зауважив Жирнов.

Він переконаний, що Пригожин зараз робить те, що робив Путін 21 лютого 2022 року, коли усіх своїх спільників хотів "пов'язати кров'ю". Зібрав раду безпеки і змусив кожного публічно висловитися у підтримку так званої СВО.

Так, можливо, Пригожин хотів показати Пєскову, що йому, і навіть його сину, уже немає куди подітися і їм доведеться відповідати так само як і самому Пригожину.

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