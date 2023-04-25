У самого Пригожина для этого может быть несколько мотивов. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Жирнов предположил, что история с сыном Пескова, якобы воюющим среди вагнеровцев, с одной стороны, возможность несколько подыграть Пригожину, поссорившемуся в том числе и с Песковым, и с Медведевым и со многими другими. Так Пригожин просто решил подлеситься к Пескову, мол, его сын бравый солдат.

Он понял, что заигрался очень далеко, что у него слишком большие амбиции, что это стало раздражать даже Путина, поэтому ему, кстати, и отключили все доступы в Кремль, минобороны, другие министерства и ведомства.

– добавил говорящий.

Жирнов вспомнил, как пранкеры пытались поймать сына Пескова на отказе воевать. Звонили ему, а в ответ якобы слышали: "Да вы знаете, кто я такой".

Возможно, Пригожин так дал возможность сыну Пескова оправдаться, который на фронте не был или ходил только по тылам.

Возможность подставить

Экс-сотрудник российской разведки выдвинул и другую версию. Подобными сообщениями Пригожин мог подставить отпрыска Пескова и самого Пескова.

Если он подтвердил, что сын Пескова был на захваченных территориях, то теперь даже если к нему никогда не были применены санкции, они точно будут введены. Теперь он попадет в когорту военных преступников, для него всегда будут закрыты выезды и въезды за границу, он не сможет увидеть даже мать в Лондоне.

– заметил Жирнов.

Он убежден, что Пригожин сейчас делает то, что делал Путин 21 февраля 2022 года, когда всех своих подельников хотел "повязать кровью". Собрал совет безопасности и заставил каждого публично высказаться в поддержку так называемой СВО.

Да, возможно, Пригожин хотел показать Пескову, что ему, и даже его сыну, уже некуда деваться и им придется отвечать так же как и самому Пригожину.

Жирнов допустил цель заявлений Пригожина: смотреть видео

Что известно о "службе" сына Пескова