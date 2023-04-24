Об этом пишут росСМИ. По словам Пескова, его сын "отслужил в вооруженных силах в свое время" и "сейчас он принял такое решение", передает 24 Канал.

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Был ли сын Пескова на войне в Украине

Песков утверждает, что его сын "действительно участвовал" в войне.

"Далее я бы не хотел говорить", – сказал он.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова якобы был его наемником. Он утверждает, что Николай якобы был артиллеристом.

Пригожин также заявил, что Николай под другим именем служил в составе его подразделения в Луганске, где был заряжающим транспортно-заряжающей машины.

Противоречивые факты