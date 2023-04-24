Про це пишуть росЗМІ. За словами Пєскова, його син "відслужив у збройних силах свого часу" і "зараз він ухвалив таке рішення", передає 24 Канал.

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Чи був же син Пєскова на війні в Україні

Пєсков стверджує, що його син "справді брав участь" у війні.

"Далі я б не хотів говорити", – сказав він.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нещодавно заявив, що син прессекретаря Дмитра Пєскова нібито був його найманцем. Він стверджує, що Ніколай нібито був артилеристом.

Пригожин також заявив, що Ніколай під іншим ім'ям служив у складі його підрозділу у Луганську, де був заряджаючим транспортно-заряджувальної машини.

Суперечливі факти