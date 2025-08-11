8 серпня на Мукачівщині двоє юнаків вкрали гроші у 29-річної переселенки з Донеччини. Один із підозрюваних, за даними ЗМІ, син депутата Закарпатської облради.

Як розповіли у поліції, двоє хлопців – 17-річний та 19-річний – увійшли в довіру до жінки, пообіцявши допомогти з пошуком житла. Старший зловмисник за домовленістю з молодшим спільником привіз потерпілу на місцевий кар'єр, де нібито мала відбутися зустріч з орендодавцем. Однак, щойно жінка вийшла з авто, фігурант з її особистими речами втік, передає 24 Канал.

Що відомо про пограбування переселенки на Закарпатті?

У викраденій сумці жінки були її документи, понад 5 100 євро та готівка в національній валюті.

Наразі обох хлопців вже затримали. Слідчі повідомили їм про підозру за статтею "грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану". Згодом суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави по 9 мільйонів 992 тисяч гривень для кожного.

За словами депутата і журналіста Віталія Глаголи, грабіжниками виявилися 17-річний син депутата Закарпатської облради від партії "Батьківщина" Георгія Горвата – Андрій Горват та 19-річний Максим Гаврилець.

Також журналіст розповів, що потерпіла – молода переселенка з Донецька, інвалід І групи, яка жила в ужгородському хостелі.

Горват дізнався про наявність у дівчини великої суми, "передав" цю інформацію Гаврильцю — і разом вони спланували пограбування просто у її особистій кімнаті,

– зазначив Глагола.

Затримані зловмисники / Фото поліція

