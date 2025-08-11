Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про скандал навколо секретарки райсуду Києва?

Так, під час моніторингу мережі поліція виявила публікацію 23-річної секретарки райсуду, де вона позує на фото з нацистським прапором. Відповідну світлину Анастасія Мірзак опублікувала у сторіс на своїй сторінці в інстаграм.

Анастасія Мірзак з нацистським прапором / фото поліції

Правоохоронці внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Прапор, який фігурував на фото, вже вилучили як речовий доказ.

Правоохоронці вилучили нацистський прапор / фото поліції Києва

Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією.

До речі, днями поліція притягнула до відповідальності батьків, чиї діти знімали провокативні відео у поліцейській уніформі. На відео, що виявили правоохоронці, 15-річні хлопець та дівчина танцювали під російський реп.