Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також На Харківщині хлопці 15 та 20 років зґвалтували свого 14-річного знайомого та зняли це на відео
Що відомо про скандал навколо секретарки райсуду Києва?
Так, під час моніторингу мережі поліція виявила публікацію 23-річної секретарки райсуду, де вона позує на фото з нацистським прапором. Відповідну світлину Анастасія Мірзак опублікувала у сторіс на своїй сторінці в інстаграм.
Анастасія Мірзак з нацистським прапором / фото поліції
Правоохоронці внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Прапор, який фігурував на фото, вже вилучили як речовий доказ.
Правоохоронці вилучили нацистський прапор / фото поліції Києва
Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією.
До речі, днями поліція притягнула до відповідальності батьків, чиї діти знімали провокативні відео у поліцейській уніформі. На відео, що виявили правоохоронці, 15-річні хлопець та дівчина танцювали під російський реп.