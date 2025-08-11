Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно о скандале вокруг секретарши райсуда Киева?

Так, во время мониторинга сети полиция обнаружила публикацию 23-летней секретарши райсуда, где она позирует на фото с нацистским флагом. Соответствующую фотографию Анастасия Мирзак опубликовала в сторис на своей странице в инстаграм.

Анастасия Мирзак с нацистским флагом / фото полиции

Правоохранители внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований статьей об изготовлении, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Флаг, который фигурировал на фото, уже изъяли как вещественное доказательство.

Правоохранители изъяли нацистский флаг / фото полиции Киева

Сейчас продолжается досудебное расследование. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией.

