Відмова від територій "неприйнятна": Сирський окреслив умови справедливого миру

Сирський заявив, що будь-яка мирна угода не може передбачати лише відмову України від її територій. Він наголосив, що справедливий мир можливий лише після припинення бойових дій впродовж поточної лінії зіткнення.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався в інтерв'ю Sky News, що навіть не розглядає сценарій, за якого Україна має віддати свої території Росії, пише 24 Канал.

Як Сирський бачить справедливий мир для України?

Сирський вважає, що наразі пріоритетним завданням є захист української землі та її населення.

Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає – передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію,

– додав він.

Водночас головнокомандувач ЗСУ зазначив, що будь-які переговори про мир можуть відбуватись лише за умови припинення вогню та зупинки бойових дій впродовж нинішньої лінії фронту. Також він підкреслив, що Росія використовує мирні перемовини як "прикриття", продовжуючи наступальні дії для захоплення більшої частини українських земель.

За інформацією видання, Сирський чітко дав зрозуміти, що українські військові продовжуватимуть боротьбу за території в разі провалу дипломатичних домовленостей та попередив, що від цієї боротьби залежить доля усієї Європи.

Сирський каже, що навіть не припускає варіанту передачі Донецької та Луганської області окупантам.

На мою думку, справедливий мир – це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж нинішньої лінії зіткнення,

– підкреслив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, будь-який інший формат миру для України був би не справедливим та неприйнятним.

