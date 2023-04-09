Знищити цю систему ППО дуже важко, – військовий експерт про принципи роботи NASAMS

9 квітня 2023, 23:57
Читать новость на русском

Повітряні сили Збройних сил України оприлюднили відео, як працює NASAMS. Одна з її особливостей в тому, що система є стаціонарною, а її радар розміщений в іншому місці.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Він зазначив, що пускова установка – це важливий елемент, але є ще командний пункт, який перебуває на відстані від неї.

Зверніть увагу Захищають Білий дім, а в перспективі – українське небо: що відомо про ЗРК NASAMS

Ворог не може знищити систему в комплексі

NASAMS розроблена у такий спосіб, що дає можливість розташовувати її в різних місцях.

Ворог, якщо навіть вистежить щось, не знищить цю систему в комплексі. Це дуже складно зробити, і в Росії немає в цьому якихось здобутків,
– підкреслив Мусієнко.

Повітряні сили повідомили, що NASAMS за 5 місяців роботи збила понад 100 повітряних різних цілей.

Військовий експерт оцінив можливості системи ППО NASAMS: дивіться відео

"Це дуже вагомий результат", – зауважив військовий експерт.

Сьогодні можна у відкритому доступі знайти інформацію про систему NASAMS і зрозуміти, на що вона здатна і як вона пересувається.

"Але досить важливі її елементи – радари і командні пункти. Вони розташовані в різних місцях з метою дезорієнтації ворога", – наголосив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром NASAMS може за 12 секунд випустити 72 ракети. Вона здатна уражати літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Переваги NASAMS: мобільність; маневровість ракет; висока точність – вражає 85% цілей.

Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу

Новий пакет військової допомоги від США

  • Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило новий пакет військової допомоги Україні на понад 2,5 мільярда доларів.
  • Пентагон передать ЗСУ зокрема додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS). Також до пакета увійдуть боєприпаси для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, протитанкові системи, мінометні системи, стрілецька зброя, транспортні засоби важкої техніки.
  • Крім того, до пакета увійде технічне обслуговування на суму до 500 мільйонів доларів.

Автор: Вікторія Грабовська