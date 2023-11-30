Просунулись на декілька сотень метрів: як росіяни можуть використати Авдіївський коксохім

Кілька тижнів поспіль росіяни намагаються оточити Авдіївку, втрачаючи колосальну кількість особового складу. Хоча українські сили героїчно протистоять ворожій навалі, окупантам вдалось незначно просунутись у бік Авдіївського коксохіму.

Ведення боїв на території коксохімічного заводу та його обстріли ворожої артилерії можуть спровокувати техногенну катастрофу в регіоні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що наразі українські захисники тримають оборону заводу.

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Авдіївка певним "клином" заходить на територію, окуповану ворогом, і через це існує небезпека оточення українського угрупування з флангів.

Саме на північному флангу розташований Авдіївський коксохімічний завод. Мета росіян – зайти на територію промзони коксохіму та використовувати її як укріпраойн чи фортецю.

"Наразі росіяни мають якісь "успіхи", вони просунулись на декілька сотень метрів. На території Авдіївського коксохіму. Зараз на вході в промзону, тривають бої. Наші війська зараз там тримають оборону", – пояснив військовий експерт.

Британська розвідка зазначає, що на Авдіївському напрямку росіяни від початку жовтня 2023 року просунулись на 2 кілометри вперед. У розвідці вважають, що це напевно найкращий результат російської армії з весни 2023 року.

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Існує загроза

Водночас існує загроза техногенної катастрофи на заводі, адже на коксохімічному виробництві може бути у великій кількості горючі матеріали: вугілля, кокс, інші речовини. Тому перебувати на території такого виробництва під час бойових дій з використанням артилерії дуже небезпечно.

Я більш ніж впевнений, що українська артилерія не буде стріляти по коксохіму, тому що поблизу з Авдіївкою розташований Донецьк – місто-мільйонник, Ясинувата. Якщо там щось піде не так і виникне забруднення, воно вплине на величезне місто,

– припустив Нарожний.

Все, що можливо бути на території Авдіївського коксохіму – бої між піхотними підрозділами.

"Якщо росіяни будуть контролювати коксохім, це означає величезну загрозу для українського угруповання, яке перебуває в Авдіївці. Тоді можливе відрізання цього флангу та всієї Авдіївки, тому що не буде можливості поставляти туди боєприпаси, а особовий склад не зможе туди заходити", – підкреслив Павло Нарожний.

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