Продвинулись на несколько сотен метров: как россияне могут использовать Авдеевский коксохим
Несколько недель подряд россияне пытаются окружить Авдеевку, теряя колоссальное количество личного состава. Хотя украинские силы героически противостоят враждебному натиску, оккупантам удалось незначительно продвинуться в сторону Авдеевского коксохима.
Ведение боев на территории коксохимического завода и его обстрелы вражеской артиллерии могут спровоцировать техногенную катастрофу в регионе. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что украинские защитники держат оборону завода.
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Авдеевка определенным "клином" заходит на территорию, оккупированную врагом, и поэтому существует опасность окружения украинской группировки по флангам.
Именно на северном фланге расположен Авдеевский коксохимический завод. Цель россиян – зайти на территорию промзоны коксохима и использовать ее как укрепрайон или крепость.
"У россиян есть какие-то "успехи", они продвинулись на несколько сотен метров. На территории Авдеевского коксохима. Сейчас на входе в промзону, продолжаются бои. Наши войска сейчас там держат оборону ", – объяснил военный эксперт.
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Существует угроза
В то же время, существует угроза техногенной катастрофы на заводе, ведь на коксохимическом производстве могут быть в большом количестве горючие материалы: уголь, кокс, прочие вещества. Поэтому находиться на территории такого производства в ходе боевых действий с использованием артиллерии очень опасно.
Я более чем уверен, что украинская артиллерия не будет стрелять по коксохиму, потому что вблизи Авдеевки расположен Донецк – город-миллионник, Ясиноватая. Если там что-нибудь пойдет не так и возникнет загрязнение, оно повлияет на огромный город,
– предположил Нарожный.
Все, что возможно на территории Авдеевского коксохима – бои между пехотными подразделениями.
"Если россияне будут контролировать коксохим, это ознает огромную угрозу для украинской группировки, находящееся в Авдеевке. Тогда возможно отрезание этого фланга и всей Авдеевки, потому что не будет возможности поставлять туда боеприпасы, а личный состав не сможет туда заходить. Это будет огромная угроза для защитников Авдеевки", – подчеркнул Павел Нарожный.
Какая ситуация в Авдеевке: последние новости
- Нацгвардейцам из Львовской области удалось ликвидировать штурмовую группу врага. Украинские аэроразведчики использовали тепловизионный дрон, который ночью обнаружил оккупантов, направлявшихся на наши позиции. Координаты были переданы подразделению Нацгвардии, и он проделал свою работу, в результате которой было ликвидировано 18 российских штурмовиков.
- Также в последние дни в районе Авдеевки уменьшилась интенсивность авиационных ударов, работы артиллерии и полетов дронов оккупантов. Это связано с ухудшением погодных условий. Однако после недолгой паузы 29 ноября россияне возобновили обстрелы, более того, их интенсивность выросла почти вдвое.
- Кроме того, в ноябре россияне начали использовать вблизи Авдеевки кассетные боеприпасы РБК-500, весом более 500 кг. Это оружие может производить от 100 до 350 суббоеприпасов. Также враг интегрировал РБК-500 в комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Благодаря этому самолеты – носители таких боеприпасов выпускают их за много километров от цели.