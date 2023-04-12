Дуже хочуть взяти Бахмут, – військовий експерт пояснив, яку жахливу зброю перекинула Росія

Ворог ні на мить не залишає спроб оточити Бахмут та взяти місто під свій контроль. Для цього окупанти застосовують термобаричні боєприпаси.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, у такий спосіб росіяни роблять останні потуги у досягненні цілей.

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Ким поповнюються лави окупантів

Юрій Федоров наголосив, що, дійсно, у Бахмут заходять російські спецпризначенці. Військовий експерт пояснив, що елітні частини російської армії не можуть впоратися із довіреним завданням взяти Бахмут й зазнають великих втрат.

Очевидно, що вже втрачають боєздатність,

– зауважив він.

На його думку, повідомлення про підкріплення вагнерівців іншими частинами лунали повсякчас. Втім, зараз це стало реальністю.

Юрій Федоров розповів, яке озброєння почали використовувати росіяни в Бахмуті: дивіться відео

Чим небезпечні термобаричні боєприпаси

Юрій Федоров розказав, що набагато страшнішим є озброєння, яке використовує ворог. Мовиться про термобаричні боєприпаси.

Це такий боєприпас, який розпилює вибухову частину, внаслідок чого утворюється хмара вибухової суміші. Коли вона підривається, виникає дуже серйозна зона ураження, яка проникає й в закриті приміщення,

– зазначив він.

За його словами, подекуди така суміш може потрапити й в підвали.

"Це жахлива зброя, яка першочергово вражає живу силу", – переконаний він.

Військовий експерт зосередив увагу, що використання таких боєприпасів свідчить про те, що Москва хоче взяти Бахмут за будь-яку ціну й досягти бодай якоїсь, хоч символічної, але перемоги.

Водночас це також означає, що все, що використовувала Росія до цього часу, вже або не працює, або дуже погано працює.

Чи є в Росії достатньо такого озброєння

Юрій Федоров зазначив, що росіяни мають таких термобаричних боєприпасів 20 – 30 одиниць. Втім, до війни з Україною Росія використовувала їх дуже рідко.

Одну чи дві такі установки використовували в Сирії для того, щоб знищити тих сирійських повстанців, які захищали населені пункти, які брати штурмом не могли,

– зазначив він.

На його думку, це не уже розповсюджена зброя. Проте загроза її застосування ворогом все ще висока. Окупанти можуть використовувати такі боєприпаси в Бахмуті, на його околицях чи в інших населених пунктах.

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