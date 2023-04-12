Очень хотят взять Бахмут, – военный эксперт объяснил, какое ужасное оружие перебросила Россия

Враг ни на миг не оставляет попыток оцепить Бахмут и взять город под свой контроль. Для этого оккупанты применяют термобарические боеприпасы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, таким образом россияне совершают последние потуги в достижении целей.

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Кем пополняются ряды оккупантов

Юрий Федоров подчеркнул, что действительно в Бахмут заходят российские спецназовцы. Военный эксперт объяснил, что элитные части российской армии не могут справиться с доверенной задачей взять Бахмут и несут большие потери.

Очевидно, что уже теряют боеспособность,

– заметил он.

По его мнению, сообщения о подкреплении вагнеровцев другими частями звучали постоянно. Однако сейчас это стало реальностью.

Юрий Федоров рассказал, какое вооружение начали использовать россияне в Бахмуте: смотрите видео

Чем опасны термобарические боеприпасы

Юрий Федоров рассказал, что гораздо страшнее вооружение, которое использует враг. Речь идет о термобарических боеприпасах.

Это такой боеприпас, что распыляет взрывную часть, в результате чего образуется облако взрывчатой смеси. Когда она подрывается, возникает очень серьезная зона поражения, которая проникает и в закрытые помещения,

– отметил он.

По его словам, иногда такая смесь может попасть и в подвалы.

"Это ужасное оружие, которое в первую очередь поражает живую силу", – убежден он.

Военный эксперт сосредоточил внимание, что использование таких боеприпасов свидетельствует о том, что Москва хочет взять Бахмут любой ценой и достичь хоть какой-нибудь, хоть символической, но победы.

В то же время, это также означает, что все, что использовала Россия до сих пор, уже или не работает, или очень плохо работает.

Есть ли у России достаточно такого вооружения

Юрий Федоров отметил, что у россиян таких термобарических боеприпасов 20 – 30 единиц. Впрочем, до войны с Украиной Россия использовала их очень редко.

Одну или две такие установки использовали в Сирии для того, чтобы уничтожить сирийских повстанцев, которые защищали населенные пункты, которые брать штурмом не могли,

– отметил он.

По его мнению, это уже не распространенное оружие. Однако угроза его применения врагом все еще высока. Оккупанты могут использовать такие боеприпасы в Бахмуте, в его окрестностях или в других населенных пунктах.

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