Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, таким образом россияне совершают последние потуги в достижении целей.
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Кем пополняются ряды оккупантов
Юрий Федоров подчеркнул, что действительно в Бахмут заходят российские спецназовцы. Военный эксперт объяснил, что элитные части российской армии не могут справиться с доверенной задачей взять Бахмут и несут большие потери.
Очевидно, что уже теряют боеспособность,
– заметил он.
По его мнению, сообщения о подкреплении вагнеровцев другими частями звучали постоянно. Однако сейчас это стало реальностью.
Юрий Федоров рассказал, какое вооружение начали использовать россияне в Бахмуте: смотрите видео
Чем опасны термобарические боеприпасы
Юрий Федоров рассказал, что гораздо страшнее вооружение, которое использует враг. Речь идет о термобарических боеприпасах.
Это такой боеприпас, что распыляет взрывную часть, в результате чего образуется облако взрывчатой смеси. Когда она подрывается, возникает очень серьезная зона поражения, которая проникает и в закрытые помещения,
– отметил он.
По его словам, иногда такая смесь может попасть и в подвалы.
"Это ужасное оружие, которое в первую очередь поражает живую силу", – убежден он.
Военный эксперт сосредоточил внимание, что использование таких боеприпасов свидетельствует о том, что Москва хочет взять Бахмут любой ценой и достичь хоть какой-нибудь, хоть символической, но победы.
В то же время, это также означает, что все, что использовала Россия до сих пор, уже или не работает, или очень плохо работает.
Есть ли у России достаточно такого вооружения
Юрий Федоров отметил, что у россиян таких термобарических боеприпасов 20 – 30 единиц. Впрочем, до войны с Украиной Россия использовала их очень редко.
Одну или две такие установки использовали в Сирии для того, чтобы уничтожить сирийских повстанцев, которые защищали населенные пункты, которые брать штурмом не могли,
– отметил он.
По его мнению, это уже не распространенное оружие. Однако угроза его применения врагом все еще высока. Оккупанты могут использовать такие боеприпасы в Бахмуте, в его окрестностях или в других населенных пунктах.
Ситуация в Бахмуте: главное
- На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Россияне упорно пытаются оцепить город. Украинские защитники мужественно им противостоят. Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
- Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов держали позиции в Бахмуте и отданы отражали атаки противника. Удалось им благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступления.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля снова побывал в Бахмуте. Он отметил, что украинские защитники преданно борются за Бахмут и истощают вагнеровцев.
- Ранее "Волки да Винчи" показали, как мощно атаковали врага под Бахмутом.