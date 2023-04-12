Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, у такий спосіб росіяни роблять останні потуги у досягненні цілей.
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Ким поповнюються лави окупантів
Юрій Федоров наголосив, що, дійсно, у Бахмут заходять російські спецпризначенці. Військовий експерт пояснив, що елітні частини російської армії не можуть впоратися із довіреним завданням взяти Бахмут й зазнають великих втрат.
Очевидно, що вже втрачають боєздатність,
– зауважив він.
На його думку, повідомлення про підкріплення вагнерівців іншими частинами лунали повсякчас. Втім, зараз це стало реальністю.
Юрій Федоров розповів, яке озброєння почали використовувати росіяни в Бахмуті: дивіться відео
Чим небезпечні термобаричні боєприпаси
Юрій Федоров розказав, що набагато страшнішим є озброєння, яке використовує ворог. Мовиться про термобаричні боєприпаси.
Це такий боєприпас, який розпилює вибухову частину, внаслідок чого утворюється хмара вибухової суміші. Коли вона підривається, виникає дуже серйозна зона ураження, яка проникає й в закриті приміщення,
– зазначив він.
За його словами, подекуди така суміш може потрапити й в підвали.
"Це жахлива зброя, яка першочергово вражає живу силу", – переконаний він.
Військовий експерт зосередив увагу, що використання таких боєприпасів свідчить про те, що Москва хоче взяти Бахмут за будь-яку ціну й досягти бодай якоїсь, хоч символічної, але перемоги.
Водночас це також означає, що все, що використовувала Росія до цього часу, вже або не працює, або дуже погано працює.
Чи є в Росії достатньо такого озброєння
Юрій Федоров зазначив, що росіяни мають таких термобаричних боєприпасів 20 – 30 одиниць. Втім, до війни з Україною Росія використовувала їх дуже рідко.
Одну чи дві такі установки використовували в Сирії для того, щоб знищити тих сирійських повстанців, які захищали населені пункти, які брати штурмом не могли,
– зазначив він.
На його думку, це не уже розповсюджена зброя. Проте загроза її застосування ворогом все ще висока. Окупанти можуть використовувати такі боєприпаси в Бахмуті, на його околицях чи в інших населених пунктах.
Ситуація в Бахмуті: головне
- На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни вперто намагаються оточити місто. Українські захисники мужньо їм протистоять. Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії.
- Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції у Бахмуті та віддано відбивали атаки противника. Вдалося їм це завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступу.
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. Він наголосив, що українські захисники віддано борються за Бахмут та виснажують вагнерівців.
- Раніше "Вовки да Вінчі" показали, як потужно атакували ворога під Бахмутом.