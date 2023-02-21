Постійний піхотний штурм і артилерійські обстріли: військовий ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Росіяни оточили Бахмут із трьох боків. У місті точаться постійні обстріли з боку ворога, який не шкодує ні живої сили, ні снарядів.

Про це 24 Каналу розповів Юрій Сиротюк – солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку "Легіон Свободи". За його словами, українські захисники високою ціною обороняють Бахмут вже восьмий місяць поспіль.

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Що відбувається в Бахмуті

Юрій Сиротюк розказав, що наразі дійсно вдалося стишити наступальні темпи росіян.

Але правдою є те, що противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії, зокрема, зараз. Ми ці штурмові дії зриваємо, знищуємо і відкидаємо ворога,

– пояснив він.

За його словами, потім ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових та мінометних обстрілів. Тож місто під нещадним артилерійським вогнем.

"Противник по квадратах, метр за метром, будинок за будинком нищить абсолютно всю цивільну інфраструктуру", – зосередив увагу він.

Військовослужбовець наголосив, що на південному фронті росіяни намагаються знову відновити наступальні дії в напрямку Іванівського – з південних околиць Бахмута.

Юрій Сиротюк розказав, яка ситуація наразі в Бахмуті: дивіться відео

У Бахмуті небезпечно

Юрій Сиротюк пояснив, що окупанти не шкодують своєї живої сили, активно заводячи на позиції штурмові групи. До того ж танки ворога й артилерія б’ють по місту достатньо близько.

Ситуація є дуже важкою, тому що місто з трьох боків оточене ворогом. Місто є дуже небезпечним для пересування,

– зауважив він.

Український захисник наголосив, що у Бахмуті все ще залишаються цивільні люди – це переважно люди похилого віку. Вони в місті живуть без освітлення та води. Щоб виживати, збирають сніг із землі і його потім розтоплюють, для обігріву використовують гілки дерев, посічені уламками від снарядів.

"Ми цим людям пропонуємо виїжджати, допомагаємо тим, хто виїжджає", – зауважив він.

Втім про навіть мінімальну безпеку у місті говорити не можна.

Росія не шкодує своїх людей

Юрій Сиротюк зосередив увагу, що Росія завжди хизувалася чисельністю власного народу, тому що імперії нікого не шкода.

Імперія своїми ж солдатами розв'язує свої внутрішні проблеми майбутніх протестів після поразки Росії, протестів національних меншин. Тому для Росії люди – не проблема,

– розповів він.

За його словами, військові ЗСУ бачили під Соледаром, як ворог натовпами біг на їхні вогневі позиції. Вони не мали жодного шансу дістатися до заданої цілі, втім чисельність все ж має значення.

"У такий спосіб витиснули ЗСУ із Соледару. Зараз така ситуація повторюється з Півдня. Вони несуть просто величезні втрати", – розказав український захисник.

Він переконаний, що ослаблення з боку окупантів в Бахмуті наразі немає.

Окупанти люблять символізм

Військовий ЗСУ розповів, що була інформація про те, що противник мав плани захопити місто до 21 лютого, втім йому це не вдалося.

"Очевидно, вони ставлять собі завдання до 24 лютого. Вони люблять різні символічні дії та вперто це роблять", – переконаний він.

На його думку, проблемою є те, що противник, який нібито жаліється на нестачу артилерійських засобів, живої сили, насправді має тут її вдосталь.

Зараз тут стільки використовується артилерії, напевно, як влітку минулого року під Лисичанськом,

– наголосив Сиротюк.

За його словами, українські захисники наразі відчувають певний снарядний голод.

За українську свободу стоять кращі

Українські воїни вірять в покращення ситуації із постачанням зброї, необхідної для боротьби із окупантами.

"Сподіваємося, що приїзд Джо Байдена, заяви європейських політиків приведуть до того, що ми матимемо достатньо боєприпасів, щоб вести війну не життям побратимів, українських солдатів, а на дальніх підступах та артилерійським вогнем", – зауважив він.

Військовий ЗСУ нагадав, що українська армія не є безлімітною.

Наш підрозділ вже восьмий місяць перебуває на цій ділянці фронту без ротації,

– пояснив він.

За його словами, інтенсивна війна призводить не лише до втоми особового складу, але й до втрат.

"Українська армія не може так воювати, як російська армія, не шкодуючи і кидаючи на смерть своїх людей", – переконаний Сиротюк.

На стороні України воюють кращі люди цієї країни.

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