Постоянный пехотный штурм и артиллерийские обстрелы: военный ВСУ о ситуации в Бахмуте

Россияне оцепили Бахмут с трех сторон. В городе идут постоянные обстрелы со стороны врага, не жалеющего ни живой силы, ни снарядов.

Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Сиротюк – солдат-гранатометчик 5 отдельного штурмового полка "Легион Свободы". По его словам, украинские защитники высокой ценой обороняют Бахмут уже восьмой месяц подряд.

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Что происходит в Бахмуте

Юрий Сиротюк рассказал, что сейчас действительно удалось подавить наступательные темпы россиян.

Но правдой является то, что противник не останавливается ни на мгновение. Каждый день продолжаются штурмовые действия, в частности, сейчас. Мы эти штурмовые действия срываем, уничтожаем и отвергаем врага,

– объяснил он.

По его словам, затем враг переходит к методическим артиллерийским атакам, танковым и минометным обстрелам. Так что город под беспощадным артиллерийским огнем.

"Противник по квадратам, метр за метром, дом за домом уничтожает абсолютно всю гражданскую инфраструктуру", – сосредоточил внимание он.

Военнослужащий отметил, что на южном фронте россияне пытаются снова возобновить наступательные действия в направлении Ивановского – с южных окраин Бахмута.

Юрий Сиротюк рассказал, какая ситуация сейчас в Бахмуте: смотрите видео

В Бахмуте опасно

Юрий Сиротюк объяснил, что оккупанты не жалеют своей живой силы, активно заводя на позиции штурмовые группы. К тому же, танки врага и артиллерия бьют по городу достаточно близко.

Ситуация очень тяжелая, потому что город с трех сторон окружен врагом. Город очень опасен для передвижения,

– заметил он.

Украинский защитник подчеркнул, что в Бахмуте все еще остаются гражданские люди – это преимущественно пожилые люди. Они живут в городе без освещения и воды. Чтобы выживать, собирают снег с земли и его затем растапливают, для обогрева используют ветки деревьев, иссеченные обломками от снарядов.

"Мы этим людям предлагаем выезжать, помогаем выезжающим", – отметил он.

Впрочем, о даже минимальной безопасности в городе говорить нельзя.

Россия не жалеет своих людей

Юрий Сиротюк сосредоточил внимание, что Россия всегда хвасталась численностью собственного народа, потому что империи никого не жалко.

Империя своими же солдатами решает свои внутренние проблемы будущих протестов после поражения России, протестов национальных меньшинств. Поэтому для России люди – не проблема,

– рассказал он.

По его словам, военные ВСУ видели под Соледаром, как враг толпами бежал на их огневые позиции. Они не имели никакого шанса добраться до заданной цели, впрочем, численность все же имеет значение.

"Таким образом вытеснили ВСУ из Соледара. Сейчас такая ситуация повторяется с Юга. Они несут просто огромные потери", – рассказал украинский защитник.

Он убежден, что ослабления со стороны окупантов в Бахмуте пока нет.

Оккупанты любят символизм

Военный ВСУ рассказал, что была информация о том, что противник имел планы захватить город до 21 февраля, впрочем, ему это не удалось.

"Очевидно, они ставят себе задачу до 24 февраля. Они любят разные символические действия и упорно делают это", – убежден он.

По его мнению, проблемой является то, что противник, якобы жалующийся на недостаток артиллерийских средств, живой силы, на самом деле имеет ее достаточно.

Сейчас здесь столько используется артиллерии, наверное, как летом прошлого года под Лисичанском,

– подчеркнул Сиротюк.

По его словам, украинские защитники испытывают определенный снарядный голод.

За украинскую свободу стоят лучше

Украинские воины верят в улучшение ситуации со снабжением оружия, необходимой для борьбы с оккупантами.

"Надеемся, что приезд Джо Байдена, заявления европейских политиков приведут к тому, что у нас будет достаточно боеприпасов, чтобы вести войну не жизнью собратьев, украинских солдат, а на дальних подступах и артиллерийским огнем", – отметил он.

Военный ВСУ напомнил, что украинская армия не безлимитна.

Наше подразделение уже восьмой месяц находится на этом участке фронта без ротации,

– объяснил он.

По его словам, интенсивная война приводит не только к усталости личного состава, но и к потерям.

"Украинская армия не может так воевать, как российская армия, не жалея и бросая насмерть своих людей", – убежден Сиротюк.

На стороне Украины сражаются лучшие люди этой страны.

Ситуация в Бахмуте: главное