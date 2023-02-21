Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, у России нет больших боеспособных резервов.

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Как у Украины есть потенциал возобновить инициативу

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.

Визит Байдена и его поездки в Европу ясно свидетельствуют о постоянной поддержке Западом Украины.

Украинские официальные лица продолжают реагировать на заявления о темпах и перспективах войны. Президент Владимир Зеленский 20 февраля заявил, что Украина продолжит защищать Бахмут, но "не любой ценой". Наш лидер и министр обороны Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшее время.

Заявления Зеленского и Резникова, вероятно, прямой ответ неизвестным официальным лицам обороны США, которые заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены способностью Украины защитить Бахмут, одновременно проводя контрнаступательные операции,

– отметили аналитики.

ISW продолжает оценивать, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой прижать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их, и Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы пойти на ограниченную риторическую уступку официальным лицам США.

"Давно было понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск в окружении города, поэтому комментарий Зеленского вряд ли реальное изменение стратегии Киева", – подчеркнули в ISW.

В частности, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что у России есть "все боеспособные подразделения на линии столкновения в Луганской и Донецкой областях, частично в Запорожской области", подтвердив оценку, что у России нет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно развернуть и изменить ход операций.

Эти украинские заявления согласовываются с оценкой ISW о том, что у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада,

– добавили аналитики.

Украина может победить уже в 2023 году

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина точно победит в полномасштабной войне, которая начала против нее почти год назад Россия. Этого можно добиться уже в 2023 году, если будут обеспечены два важных условия – сохранять единство и мест изнутри и извне.